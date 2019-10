Emelec se propuso mejorar y clasificarse

LEA TAMBIÉN

La suspensión de los partidos de la Copa Ecuador trastocó los planes de los jugadores de Emelec, que veían sus enfrentamientos ante Liga de Quito –por las semifinales– como la posibilidad de mantener su buena racha y ritmo de competencia, durante la paralización de la LigaPro.

En sus últimos cuatro partidos, los eléctricos sumaron 10 puntos de 12 posibles. Su rendimiento reflejó una mejoría, que los llevó a meterse en la zona de clasificación a los ‘play­offs’; antes de esa racha, sumaron seis juegos sin ganar en el campeonato nacional.



Fernando Guerrero es uno de los jugadores que aportó para la remontada de Emelec en la tabla de posiciones, tras recuperarse de una lesión. El atacante considera que el equipo cumple con un proceso de adaptación y que están encontrando su mejor nivel.



“Tenemos que seguir haciendo el mismo trabajo, el equipo tiene ideas claras y no hay que dejarlas de lado para mantener el ritmo que conseguimos. El partido de copa nos venía bien para llegar al campeonato en óptimas condiciones”, dijo Guerrero.



Durante la paralización, Emelec trabajó en el complejo de Samanes, sin días libres. A decir de Guerrero, los entrenamientos les ayudan a mantenerse enfocados, pese a no afrontar ninguna competencia.



Su próximo partido es ante Barcelona SC, en primera instancia está programado para el 20 de octubre, pero aún no se define si el torneo se reanudará con normalidad, debido a las protestas sociales en el país.



Ricardo Armendáriz, exjugador de Emelec, menciona que el equipo es irregular debido a la plantilla que maneja. Está convencido que no se reforzó de manera adecuada para afrontar la temporada.



“Emelec tiene un buen calendario, pero su problema es el rendimiento, la poca capacidad de gol y de generación. De repente, hace tres años ganaba todos los partidos; pero ahora eso está en duda”, dijo el exdeportista, respecto de los juegos pendientes que deben afrontar los eléctricos.



Además del Clásico del Astillero, en el estadio Monumental, los porteños deberán visitar a Universidad Católica en Quito y finalizará en el George Capwell, ante Mushuc Runa.



“El equipo debe apelar a su grandeza, a sus jugadores. Conseguir la clasificación a los ‘playoffs’ sería una hazaña, por la temporada que tuvieron”, dijo Armendáriz, en relación con los tres partidos que le restan al cuadro eléctrico.



Emelec, con 39 puntos, pelea el último cupo para la fase final con El Nacional (36), Deportivo Cuenca (35) y Guayaquil City (31); los otros siete puestos se definieron con anterioridad. Incluso, si los de Rescalvo derrotan a Barcelona, debería esperar una fecha más para certificar su clasificación.



Óscar Bagüí dijo estar tranquilo de cara a la recta final del torneo. El octavo puesto que ocupan, en el momento, y los cuatro partidos invictos en la Liga, lo motivan para finalizar la primera etapa entre los clasificados a los ‘playoffs’.



“El equipo va creciendo, tenemos mejoría en todas las líneas. Más allá de eso sabemos que debemos seguir trabajando para mejorar, pelear en los dos frentes (liga y copa)”, dijo el lateral izquierdo, que se recuperó de una molestia muscular durante la última semana de prácticas, en el complejo de Samanes, en Guayaquil.