Siete partidos sin ganar y 12 años sin títulos apremian a El Nacional

Cristhian Lara asumió un rol fuera de la cancha en El Nacional. El ‘Diablito’, de 38 años, se volvió una especie de consejero. Él calma a los más jóvenes y les pide no desesperarse por las críticas al mal momento del equipo criollo. Una de las recomendaciones es que no lean las redes sociales y que se concentren en los entrenamientos y en los partidos.

El DT Eduardo Favaro también anda preocupado por el funcionamiento de su equipo y la mala campaña. De los últimos 21 puntos disputados solo sumó uno y la ubicación en la tabla es incómoda.



El rojo está décimo y lleva siete partidos consecutivos sin ganar en el torneo local. “Es uno de los momentos más complicados en mi carrera porque han sido tantos partidos y un mal momento”, reconoció el ‘Lolo’ Favaro.



Lara tuvo un discurso motivador con sus compañeros. Recordó que en el 2006 vivieron momentos duros, pero al finalizar la temporada se coronaron campeones. Ese fue el último título del club. “De este tipo de situaciones se sale con trabajo. Hay que tener convicción y confianza en nuestras condiciones. Tenemos que recuperarnos”, dijo Lara.



El equipo criollo recibe esta tarde al Delfín en el estadio Atahualpa, por la segunda fecha de la segunda etapa. Lo hace en un momento de urgencia por ganar para mantenerse distante de los últimos puestos de descenso a la Serie B.

La campaña de Favaro es cuestionada. El 6 de julio último, el equipo manabita ganó 3-0 en el Atahualpa y los pocos hinchas asistieron, al final del partido, censuraron a los futbolistas y al entrenador.



El momento es muy parecido al inicio del año pasado, con el mismo estratega. Arrastró malos resultados, pero tuvo una recuperación y en diciembre logró un cupo a la Copa Sudamericana.



Favaro admitió que su equipo no juega bien, pero está convencido que tiene plantel para no complicarse con los dos últimos puestos. El rojo tiene 23 puntos y está a ocho unidades del último, que es el Técnico Universitario .



El Directorio del club ha mantenido reuniones con el DT y los futbolistas. “Es un pésimo momento el que vive el club. Debemos buscar soluciones urgentes. Comenzamos a tener serias lesiones en el plantel, la verdad es que no sabemos a qué atribuir esta serie de lesiones. Nos ha faltado la mitad del equipo titular y eso se ha sentido”, dijo Tito Manjarrez, el presidente del club.

Una de las prioridades fue tratar de encontrar refuerzos para la segunda etapa. Uno de los pedidos del entrenador fue Lara. También en la lista estaba Walter Chalá. Sin embargo, en el rojo se revisaron recursos antes de sentarse a negociar. “No podemos ser irresponsables en el manejo presupuestario. Siempre tomamos decisiones apegados a nuestra realidad”, respondió el directivo.

La directiva no tuvo más que volver la mirada a la Serie B. Así se decidió que Jonathan Castro, un defensa central, se integre a los entrenamientos. También juveniles destacados fueron ascendidos de la Sub 18. Otras alternativas no existen.



La defensa es una de las líneas más frágiles. Tiene la segunda valla más vulnerada del torneo: en 23 juegos le han marcado 38 goles. Esa producción negativa generó que el club tenga un gol diferencia en contra (-13). En lo que va del año ha ganado solamente seis juegos. De mantenerse los malos resultados, el equipo está en riesgo de descender.

FRASES 🎤 | “Estamos en una situación complicada, solo nos toca encontrarnos y empezar a ganar los partidos” – Christian Lara | #VamosBiTri 🔴 pic.twitter.com/vPCYTwzjCE — C.D. El Nacional (@elnacionalec) 25 de julio de 2018



La mala campaña y los 12 años sin títulos pusieron en la mesa de discusión un tema polémico: la posibilidad de contratar refuerzos extranjeros en filas del equipo conocido como los puros criollos. Manjarrez aclara que para eso se necesita una Asamblea de socios, pero considera que la posibilidad de contratar foráneos iría contra los principios y la filosofía del equipo.



Aunque hay una corriente interna en el equipo por romper la prohibición, Favaro pidió mantener la calma. Anticipó que los próximos tres partidos (empezando hoy) serán claves en el futuro.



Después del juego de esta tarde, el rojo tendrá que recibir el martes a Defensa y Justicia, por la revancha de la Copa Sudamericana. En la ida jugada en Argentina perdió 2-0 y deberá remontar ese marcador.



En la siguiente fecha jugará ante Liga de Quito. Tres partidos que marcarán el futuro de los criollos en la temporada.