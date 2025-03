Trascurridas las cuatro primeras fechas del torneo nacional, Emelec y El Nacional ocupan el antepenúltimo y último casillero de la tabla de posiciones. Desde que inició la temporada 2025, ambos clubes aún no saben lo que es ganar en la Liga Pro y firman su peor arranque desde que esta se constituyó en 2019.

En la cuarta fecha de la Liga Pro, Emelec enfrentó a Vinotinto como visitante y, en la misma condición, lo hizo El Nacional ante El Manta. Ambos clubes ante los que enfrentaron el segundo y el tercer más campeón de la Serie A consiguieron la promoción en 2024 y tampoco habían logrado victorias en el vigente año.

Ante el cuadro de la colonia venezolana, el ‘Bombillo’ cayó por un marcador de 2-1 y suma tan solo un punto dentro del torneo. En el caso de los puros criollos, estoy cayeron por 4-3 frente a los atuneros y acumulan dos puntos.

Los resultados ponen a Emelec en el sótano de la tabla -decimosexta posición-. El equipo militar, a su vez, está en el decimocuarto casillero; sin embargo, los rojos pueden ponerse penúltimos si Técnico Universitario -aún con un partido pendiente- suma.

El Nacional, Emelec y sus inicios desde el 2019 en la Liga Pro

Jugadores de El Nacional en un partido de la segunda ronda de la Copa Libertadores entre El Nacional y Barcelona SC en el estadio Olímpico Atahualpa en Quito.

En 2019, la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) se dejó de hacer cargo de la organización del torneo local y nació la Liga Pro. El campeonato, a su vez, adoptó en nombre de tal institución y se desvinculó del ente rector del balompié nacional.

Desde que aquello sucedió, Emelec nunca había tenido un inicio similar en sus primeros cuatro partidos del torneo. El de menor rédito había sido en el 2020, cuando en sus cuatro duelos iniciales sumó la misma cantidad de puntos al sumar dos derrotas, un empate y una victoria.

Con respecto a El Nacional, este igualó sus peores arranques de las temporadas 2019 y 2024. En ambas, el equipo criollo inició con la misma cantidad de resultados y con un solo punto en sus primeras fechas. En las temporadas de 2021 y 2022, a su vez, el club estuvo en la Serie B.

¿Equipo, dirigencia o ambos en el presente de los clubes?

José Pileggi durante su periodo como presidente de Emelec.

Emelec afronta su tenue momento futbolístico a la par de una crisis administrativa que acarrea desde la temporada previa. En el 2024, el club sufrió la renuncia del presidente José Pillegi, fue inhibido por la FIFA para fichar durante dos periodos, tuvo sanciones debido a deudas y, en más de una ocasión, sus funcionarios y jugadores se paralizaron.

A raíz de la renuncia previa de la cabeza del directoria, para este 2025 se convocaron a elecciones en el club. En febrero, Jorge Guzmán fue electo y asumió las riendas de la institución guayaquileña.

El Nacional, a diferencia de los eléctricos que no pudieron fichar, realizó 14 incorporaciones. Asimismo, decidió no renovar con Marcelo Zuleta como DT y contrató a Omar Asad. A su temporada no solo le suma los malos resultados en Liga Pro, sino el perder la Supercopa Ecuador y ser eliminado en la segunda fase previa de Copa Libertadores.

Célico y Asad creen en la mejoría de El Nacional y Emelec

Jorge Célico, DT de Emelec.

Después de su última derrota de Emelec ante Vinotinto, el DT Jorge Célico se refirió al flojo momento que atraviesa su escuadra. El entrenador de los azules se mostró optimista en torno a la redención del plantel de Guayaquil.

“Seguimos con el trauma de no poder ganar, no tenemos tan mal equipo para estar últimos. Estamos en mala racha y debemos superarla“, sostuvo el argentino.

Su compatriota Omar Asad, DT de El Nacional, destacó el papel de su equipo ante el Manta. Este señaló que la escuadra hizo todo para ganar y, por dos jugadas puntuales, se dio la derrota.

“Pecamos de ingenuos en dos jugadas que nos marcaron dos goles. El fútbol es así, se juega con viveza. Esto es por goles y nosotros perdimos“, manifestó.

¿Qué le espera a El Nacional y Emelec?

Hinchas de El Nacional en el estadio Olímpico Atahualpa en la temporada 2025. Foto: API.

Criollos y azules buscarán redimirse en la quinta fecha de la Liga Pro. Emelec recibirá a Liga de Quito, segundo en la tabla, durante el 16 de marzo de 2025 en el Estadio Capwell a las 18:00. En el mismo día, El Nacional recibirá a Aucas en el Olímpico Atahualpa a las 15:30.