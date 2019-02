El Presidente de la FEF dice que Barcelona SC era responsable por la inscripción de Sebastián Pérez

LEA TAMBIÉN

Francisco Egas, presidente de la Ecuafútbol, manifestó que Barcelona también tiene responsabilidad en la inscripción tardía del colombiano Sebastián Pérez, que dejó al club fuera de la Copa Libertadores.

"Hay que tomar las decisiones lo más firme que se puedan y determinar quienes fueron los responsables. Los procesos de inscripción en torneos internacionales son responsabilidad de los clubes, así lo dice el reglamento", dijo Egas este 19 de febrero.



El directivo añadió que en eso se basó la Cámara de Apelaciones de la Conmebol, para negar el pedio que realizó Barcelona. La audiencia con la comitiva se realizó el pasado 15 de enero.



La versión de Egas se sustenta en el artículo 49 del reglamento de la Copa Libertadores, que habla de la responsabilidad de los clubes en la supervisión de la inscripción de jugadores. Los abogados del club, Jorge Reinoso y José Miguel Pérez, contaban con los accesos al sistema informático donde se registran las transferencias internacionales de jugadores.



Egas dijo además que hasta el momento el club porteño no les ha comunicado oficialmente su intención de poner una demanda, pero espera que eso no se concrete. Barcelona apunta a la FEF como el único responsable por su eliminación de la copa.



"No conozco nada de una posible demanda, no corresponde hablar sobre un acuerdo de algo que no ha sucedido, si sucede lo abordaremos", dijo Egas respecto a la posibilidad de la demanda.

