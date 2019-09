Edson Montaño busca su titularidad en Aucas con goles

LEA TAMBIÉN

Edson Montaño se convirtió en una especie de amuleto para el entrenador argentino Gabriel Schürrer, de Aucas.

El atacante guayaquileño ha sido uno de los protagonistas claves en los nueve partidos consecutivos que lleva sin perder Aucas en el torneo local.



El delantero confía en volver a marcar goles en el estadio Monumental. Los orientales visitarán la tarde de este 22 de septiembre del 2019 a Barcelona, por la fecha 26 del campeonato nacional LigaPro. El juego arrancará a las 16:30.



Los orientales, con 45 puntos en la tabla de posiciones del torneo, buscarán una victoria para mantenerse en la zona de clasificación a los ‘playoffs’.



Schürrer, además, tratará de alargar su buena racha de partidos sin perder (nueve en total). La duda en el planteamiento de los orientales para esta tarde será la titularidad o no del goleador Montaño.



En tres juegos de la LigaPro, el atacante entró al cambio y convirtió goles que permitieron sumar puntos. Así, en los triunfos contra Deportivo Cuenca (de visitante), Olmedo y América, en ‘La Caldera’, fue el jugador clave.



En cambio, el jueves 19 de septiembre, en el partido de vuelta de la Copa Ecuador contra Liga de Quito, fue titular pero falló un tiro penal, eso influyó en la eliminación del club del torneo en el Rodrigo Paz.



A pesar de los goles determinantes que ha convertido, aún no se afianza como titular en el planteamiento del DT Schürrer. “Es una decisión del entrenador. Uno se entrena para ser tomado en cuenta y gracias a Dios he logrado convertir. Estoy lejos del número de goles del año pasado”, dijo.



De los ocho tantos que ha marcado Montaño en lo que va de esta temporada, siete han sido en los segundos tiempos y solo un tanto lo marcó en un primer tiempo. Con Schürrer es un candidato fijo a la variante. Ha entrado entre los minutos 60 y 70 de los partidos.



Este año empezó como compañero de Maximiliano Barreiro y también rotó en esa posición de atacante con el delantero argentino Juan Manuel Tévez.



Aunque al principio de la temporada contaba con la confianza del entrenador Tévez, conocido como el ‘Búfalo’, logró una gran amistad con Montaño.



Ambos pelean por la titularidad, pero según el argentino hay una competencia sana en el plantel.



“Es un delantero que tiene cualidades de definidor y un buen compañero. Compartimos siempre en el entrenamiento. Es corpulento para pelear con los defensas”, manifestó el argentino.



El entrenador que el año pasado logró que tuviera un gran rendimiento fue Luis Soler. El argentino consiguió que bajara de peso mediante una guía nutricional. Este año ha tratado de mantenerse en su peso.



El martes pasado, en la conferencia de prensa, Montaño admitió que el equipo oriental no tiene un juego vistoso.



Incluso, los directivos de Aucas hicieron una observación al estilo de juego que ha presentado el equipo en los últimos cotejos del torneo.



“Lo importante es que el equipo ha logrado resultados positivos y estamos en la zona de clasificación. Apuntamos a llegar a pelear por el título y hay un buen grupo para ello”, manifestó el guayaquileño.



¿Tiene revancha con Barcelona? Montaño contestó que no. En el equipo amarillo jugó en el 2012 y en el 2014 y no tuvo regularidad. No pudo afianzarse como titular.



Los orientales llegarán con el equipo completo y con la misión de buscar los tres puntos para tratar de llegar al segundo puesto al final de la etapa. En esa posición, el equipo puede clasificarse a Libertadores.



Biografía. Nació el 15 de marzo de 1991 en Guayaquil. Tiene 28 años y es delantero. Jugó el Mundial Sub 20 en el 2011.



Trayectoria. Hizo formativas en El Nacional. Ha pasado por Barcelona, Clan Juvenil y Aucas.