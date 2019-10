El ecuatoriano Kike Saverio anotó con la camiseta del FC Barcelona B

LEA TAMBIÉN

El ecuatoriano Kike Saverio, quien milita en la filial del FC Barcelona, fue autor de uno de los tres tantos con los que el equipo dela ciudad Condal derrotó al Orihuela.

Los goles blaugrana fueron de Monchu, Saverio y Dani Morer. El tanto del tricolor Sub 20 llegó al minuto 25. ‘Kike’ aprovechó una jugada colectiva que terminó en sus pies. Con ventaja en la posición, sacó un remate que dejó sin reacción al golero visitante.



Fue un cotejo donde primó la técnica y calidad ante un rival que no pudo contener el poderío de los dueños de casa. Este triunfo permitió también a los culés quedan en zona de clasificación de ‘play offs’.



Según el diario Mundo Deportivo, en su versión digital, el ecuatoriano fue uno de los mejores en la cancha.



“Antes de llegar a los 25 minutos de partido, el filial ya encarrilaba el choque con un gran gol de Saverio. El ecuatoriano dejó el carril para Akieme, que ganó profundidad y se la dio a Kike, por dentro. El extremo solo tuvo que acomodarse el balón y soltar un disparo al palo largo para meter un golazo”, publicó el rotativo catalán.



Saverio también subió su video del gol en las redes sociales. Esta no es la primera vez que el externo tricolor anota para el Barcelona. Saverio fue tomado en cuenta por el DT Jorge Célico en la lista de buena fe del Mundial Sub 20 que se disputó en Polonia. No acudió a la cita ecuménica, donde la Tri fue tercera, por decisión técnica.