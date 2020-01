El ecuatoriano José Cifuentes jugará en Los Ángeles FC de la MLS

LEA TAMBIÉN

José Cifuentes firmó contrato por cuatro años con Los Ángeles FC de la Liga Profesional de Fútbol de Estados Unidos (MLS, sus siglas en inglés), la noche del viernes 10 de enero del 2020. El jugador ecuatoriano esperaba su oportunidad para militar en el fútbol del exterior.

El volante de 20 años, integrante de la Selección Sub 23, firmó el acuerdo que costó USD 3 millones para el cuadro estadounidense por adquirir sus derechos deportivos a Universidad Católica. En el 2019, Cifuentes jugó en el América cedido a préstamo.



Su brillante participación en el Mundial Sub 20 de Polonia 2019 proyectó su carrera, tras alcanzar el tercer lugar del torneo con la Tricolor dirigida por el DT Jorge Célico.



Localmente, algunos clubes se interesaron en tener al mediocampista esmeraldeño, entre ellos Liga de Quito. Los albos buscan un reemplazante de Jefferson Orejuela. Sin embargo, el interés del cuadro católico, que era dueño de sus derechos, era transferirlo al exterior, lo que finalmente se concretó la noche del viernes.



Cifuentes, tras firmar el contrato, se mantiene concentrado con la Tricolor Sub 23 para encarar el Preolímpico de Colombia 2020, nuevamente con la dirección del DT Célico.