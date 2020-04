El ecuatoriano Jordy Caicedo cumple la cuarentena en Brasil, solo, mientras se recupera de una lesión

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Para Jordy Caicedo acogerse al aislamiento obligatorio como medida de prevención por el nuevo coronavirus (covid-19) no ha sido fácil. El ecuatoriano que juega en el Vitória de la Segunda División de Brasil, cumple con la cuarentena en tierras cariocas, y no oculta sus deseos de retornar al país para encontrarse con su familia. Actualmente se encuentra en proceso de recuperación por una lesión en su espalda.

En una entrevista con el medio brasileño Correio, Caicedo reveló que el cierre de las fronteras anuló cualquier posibilidad de regresar a Ecuador. Por ello, para poder sobrellevar la cuarentena, ha tenido que adaptarse a las actuales circunstancias para no verse agobiado por el estrés.



“No puedo ir a mi país, porque no hay vuelos, ni de aquí para allá ni de allí para aquí. Las fronteras están cerradas y no puedo viajar. Me gustaría estar en mi país ahora. Es malo estar solo en otro país, pero sé que cada sacrificio tiene su recompensa”, comentó el ecuatoriano, que para no sentirse completamente aislado permanece en constante comunicación con su familia y sus compañeros.

El delantero de 22 años trata de cumplir al máximo con las medidas de prevención para evitar ser contagiado, y solo sale cuando estrictamente necesario. “Cuando tengo que salir de compras me voy y regreso a mi casa”.



Otro factor que ha condicionado la vida del ecuatoriano durante las últimas semanas ha sido las complicaciones físicas. En febrero de este año sufrió una lesión en el área de la pubalgia, sometiéndose a una intervención quirúrgica que lo alejaría de las canchas por al menos cuatro meses, según los galenos del club.



Sobre el estado de su lesión confesó que tuvo complicaciones, motivo por el cuál debió ser intervenido nuevamente: “Mi operación fue un poco difícil, tuve algunos problemas. Tuve una inflamación hace unos 15 días. Necesitaba hacer otra apertura, limpiar un poco y comenzar a hacer puntos nuevamente, pero ahora estoy mucho mejor”.

Si bien la soledad ha sido un factor negativo en medio de la pandemia por el covid-19, Caicedo no pierde el norte y trata de mirar el lado positivo. “Estamos en una pandemia y sé que es malo, pero aprovecho la oportunidad para recuperarme”. Se confesó ansioso por retornar a las canchas, pisar el gramado y disputar un partido en compañía de sus compañeros. “Tengo mucho tiempo sin ir al campo y realmente extraño jugar, marcar goles y ayudar a mi equipo”.