El ciclista ecuatoriano Jefferson Cepeda lidera en la Vuelta a Mendoza

El ecuatoriano Jefferson Cepeda Ortiz, del equipo Coraje Carchense, ganó la primera etapa de la 43° Vuelta Ciclista de Mendoza, sobre 132 kilómetros entre Tupungato y el Manzano Histórico. El joven ciclista se enfundó la camiseta líder de la “más argentina de las vueltas”.

Aquello ocurrió el domingo, en la primera etapa del reto. Este lunes 18 de febrero del 2019, el vencedor en la segunda jornada fue Maximiliano Navarrete.



El tricolor se mantiene como líder con 7:36:59 horas, con 15 segundos de ventaja sobre sus escoltas Daniel Zamora, Daniel Díaz y Alejandro Durán.



Según el reporte de prensa, de la organización, Cepeda Ortiz saltó del pelotón camino a India Muerta y llegó al grupo de fugados, en la primera etapa. Sin embargo, los ataques no cesaron y pronto llegaron más hombres a la cabeza de carrera.



Los favoritos pasaron a tomar el mando de la competencia antes del premio de montaña de India Muerta, coronada en vanguardia por el escalador del Coraje Carchense.



Incansable, Cepeda tenía más gas en sus piernas y demostró sus cualidades para el ascenso, abriendo hueco al frente junto a Alejandro Durán (Municipalidad de Godoy Cruz), Daniel Zamora (Salta La Linda) y el último campeón, Daniel Díaz (Equipo Continental Municipalidad de Pocito).

Poco más atrás se ubicaba el tricampeón Juan Pablo Dotti (SEP San Juan) que, a pesar de sus esfuerzos, no lograba darles alcance.



El triunfo de etapa y el liderato estaba adelante. Entre ellos, Cepeda aprovechó las miradas entre los argentinos y se lanzó en solitario. Ante una multitud que llegó al Manzano Histórico, el ecuatoriano alzó los brazos y entró con 15 segundos de ventaja sobre sus inmediatos perseguidores.

“Me sentí muy fuerte de piernas en ascenso, estoy feliz porque no defraudé al equipo. Fui yo el elegido para la etapa de hoy”, declaró Cepeda, de 20 años, tras la etapa.



Además de Cepeda, el equipo de Coraje Carchense lo conforman Pablo Caicedo, Kléver Cuasquer, Joel Fuertes, Guillermo Pozo y Mauricio Irua, quien el año pasado ganó la Vuelta Juventudes del Ecuador. El entrenador es Paulo ‘Bruja’ Caicedo.



Cepeda se unirá en marzo al equipo colombiano GW mientras que Joel Fuertes militará en el Centro du Ciclisme de Mónaco.



En la segunda etapa de la Vuelta a Mendoza, la caravana partió de San Rafael, pedaleó hasta General Alvear y debía retornar al punto de partida, luego de 196 km. El vencedor fue Maximiliano Navarrete (Fas Electricidad-Maderera López).

🇦🇷 #VueltaMendoza Meta sprint en Villa Atuel!



1. Maximiliano Navarrete (Fas Electricidad)

2. Héctor Lucero (Municipalidad de Pocito)

3. Duilio Ramos (Árbol Verde) pic.twitter.com/ceUXLsHGTT — Asociación Ciclista Mendocina (@VueltaMendoza) 18 de febrero de 2019





La Vuelta consta de un prólogo y ocho etapas. Cuenta con la participación de 160 ciclistas repartidos en 25 equipos, de ellos tres son extranjeros: Chile, Colombia y Ecuador.



La Vuelta sumará 1 045 km en los nueve días de competencia y culminará en la ciudad de Mendoza, el domingo.