El ecuatoriano Alexander Bolaños fue  convocado para el primer equipo del Colo Colo en Chile 

Alexander Bolaños causa sorpresa en Chile. El ecuatoriano, de 19 años, entró por primera vez en la nómina de convocados del Colo Colo, para el torneo nacional. El futbolista, quien fue peluquero, llegó a Santiago para probarse y se quedó en el popular elenco araucano.

Según refiere la cadena Fox Sports, en su versión chilena, él ocupa plaza de extranjero.

"Colo Colo está enfocado de lleno en el trascendental duelo del sábado (24 de noviembre del 2018) ante Huachipato, sabiendo que está en juego gran parte del cupo a la próxima Copa Sudamericana 2019 y, en una nueva práctica, apareció en el once titular Alexander Bolaños", detalló el portal.

El DT Héctor Tapia ve al joven delantero, que es primo de los hermanos Miller y Álex Bolaños, como una alternativa para al ataque cacique. En el entrenamiento hizo dupla con el experimentado Lucas Barrios.



"Cabe destacar que este viernes (23 de noviembre) los albos tendrán su último entrenamiento antes de viajar al sur, práctica en la que Tapia cerraría el once para enfrentar a los siderúrgicos, por lo que recién ahí se sabrá a ciencia cierta si la presencia de Bolaños el mediodía del sábado está asegurada.", agregó Fox Sports Chile.



Según reseñan en el país araucano, el delantero ha sido uno de los jugadores más destacados del plantel Sub 19 de Colo Colo y llama la atención "por su potencia física, calidad en el uno contra uno y proyección".

El portal Economía y Negocios, también de Chile, publicó que el cuadro albo compró sus derechos deportivos en el 2015 en USD 60 000. "Es rápido y juega bien. Juega de puntero, en una posición donde no tenemos muchos especialistas, y tiene buen físico. Ojalá mantenga el nivel", sostiene el DT Tapia en este sitio web.

"Desde que llegué a Chile, mi meta era quedarme en Colo Colo, y lo logré. Me vine a probar, estuve mucho tiempo a prueba, como seis meses... No vi a mi familia en un año y eso me llenó de energía para seguir. Colo Colo es mi familia. Aquí he aprendido muchas cosas, a convivir, a valorar. Me han ayudado en los estudios, me enseñaron cómo debía comer y cuidarme", contó el atacante, hace unos meses, al sitio web oficial del club, tras ser promovido al plantel principal el pasado 11 de octubre del 2018.

Bolaños vive en la residencia del equipo y al llegar, uno de sus pasatiempos fue de 'peluquero', pues mantenía los cortes de cabello de sus compañeros.



"Tengo un primo que es peluquero; para uno de mis cumpleaños me regalaron una máquina y comencé a cobrar dos 'lucas' por corte. Casi siempre hago degradado", agregó el ariete.



Video de un partido del plantel Sub 19 de Colo Colo, del pasado 12 de octubre, cuando convirtió uno de los goles a la Universidad Católica, en la goleada 4-1.

