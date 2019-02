La Tri Sub 20 requiere un triunfo para jugar en el  Mundial de Polonia

LEA TAMBIÉN

El entrenador Jorge Célico dio permiso a los seleccionados Sub 20 para que permanecieran durmiendo en sus habitaciones y se ausentaran del desayuno, la mañana del martes 5 de febrero del 2019.

Tomó esta disposición para que sus dirigidos se relajaran tras el extenuante partido que disputaron ante Colombia y ganaron 1-0.



Posteriormente, debía recibir un informe médico para conocer el estado médico de sus pupilos. Con este armará la alineación para el encuentro ante Brasil, el jueves 7 de febrero a las 17:50.



“Hicieron un gran esfuerzo. Ellos vienen jugando muchos partidos de alta intensidad y emocionalmente fuertes”, argumentó el entrenador argentino sobre su decisión.



Con la victoria ante los cafeteros, Ecuador sumó seis puntos en el hexagonal del Suda­mericano de Chile, que entregará cuatro cupos al Mundial, de Polonia, en mayo.



Uruguay es líder con siete puntos, seguido de Argentina, con seis. Ecuador también tiene seis unidades, pero es tercero por su gol diferencia (1 en relación con los 3 de los albicelestes). Colombia y Brasil tienen un punto, cada uno.

Faltan solo dos jornadas para la finalización del hexagonal. Por ello, una victoria ante Brasil daría la clasificación a los tricolores, sin importar los otros resultados.

Jugadores de la selección sub 20 de Ecuador participan en un entrenamiento en el Complejo Deportivo Lourdes, en la ciudad de Rancagua (Chile). Foto: Elvis González / EFE

Si Colombia no gana a Venezuela, a la Selección le bastaría solo un empate ante los brasileños para obtener el cupo mundialista.



Sin embargo, Célico pidió tranquilidad a su grupo. “Vamos a enfrentar a un equipo poderoso (Brasil). Esperamos el triunfo para tener la tranquilidad de llegar al último partido ya clasificados”, añadió el estratega gaucho.



Tras el cotejo ante la ‘Canarinha’, los tricolores se enfrentarán a Venezuela el domingo, a las 20:10, en el estadio El Teniente de Rancagua, donde se disputan todos los cotejos del hexagonal.



La intención del entrenador es mantener la alineación titular contra los cariocas. Ante Colombia no realizó ningún cambio durante el partido. Según su evaluación, el plantel no necesitaba variantes. “Solamente ensayamos cambios posicionales. Creo que leímos bien el partido”.

En ese encuentro debutó el mediocampista Sergio Quintero, en reemplazo de Emerson Espinoza, ausente por suspensión. El DT destacó el aporte del volante. “Entró muy bien en el equipo y sobre todo demostró que tiene un gran corazón para jugar”. Él pudiera mantenerse para el compromiso ante Brasil.



En su análisis, el entrenador también destacó la labor del delantero Leonardo Campana, quien es el goleador del plantel y del Sudamericano, con cuatro tantos. Campana se ganó el puesto tras las ausencias de Djorkaeff Reasco (lesionado) y Stiven Plaza (quien se marchó al Valladolid de España y no tuvo permiso del club).

El atacante pertenece al Barcelona de Guayaquil. Él y otros jugadores de la Tricolor están bajo la mira de los ‘scouts’ que asisten al Sudamericano.

Según un reporte de la agencia AFP, a Chile llegaron unos 300 empresarios para observar a los nuevos talentos del fútbol sudamericano y llevarlos al fútbol de Europa.



Dos de estos talentos son el ofensivo Gonzalo Plata y el arquero Moisés Ramírez, quienes fueron transferidos al Sporting de Portugal y al Real Sociedad de España, en pleno torneo sudamericano.



Célico, que culminará su contrato con la Federación Ecuatoriana de Fútbol tras el Sudamericano, aseguró que parte de su tarea es mantener tranquilos a los futbolistas ante tanto bombardeo de ofertas.



El DT ha intentado alejar a los jugadores de los empresarios. Sin embargo, expresó que ha sido complicado.



“Lo que hago es explicarles a los chicos que no se dejen tratar como objetos, que vean que ellos son seres humanos. Les hablo de la porquería que hay alrededor del fútbol y que es importante que escuchen a su gente de confianza”, comentó el timonel.