Ecuador ya tiene nueve medallas en los Juegos Parapanamericanos

Ecuador ganó las medallas de oro, plata y bronce en el salto largo de los Juegos Parapanamericanos. Con estas preseas, el equipo nacional ya suma nueve en el medallero general de la competencia que se desarrolla en Lima.

Hoy, domingo 25 de agosto del 2019, los tres saltadores ecuatorianos mantuvieron una cerrada pugna. Damián Carcelén batió el récord panamericano con un salto de 6,58 metros, pero luego fue Roberto Carlos Chalá, quien rompió la marca con 6,64 metros.



Ronny Santos, que en el papel era el competidor de más experiencia, no partió bien y tras un salto fallido en su primer intento, llegó a saltar 6,49 metros.

📽 La medalla de plata en salto de longitud fue gracias a Damián Carcelén. Escucha sus reacciones luego de la competencia. 🇪🇨🥈#ParapanamericanosEc pic.twitter.com/DZldGVfORL — Deporte Ecuador (@DeporteEc) August 26, 2019



A la finalización de las seis rondas, Roberto Carlos Chalá se convirtió en campeón parapanamericano, luego se ubicó Damián Carcelén y tercero fue Ronny Santos. Detrás se ubicaron Omar Villamarín de Argentina con 6,22 metros; Roberto Siu, de Nicaragua, con 5,57 m; Gaerrisen Freeland, de Canadá, 5,34 m; y, Luis Rodríguez de Venezuela, 4,14.



Este trío de medallas en el salto largo se unen a las seis que se lograron el sábado.

📽 Declaraciones de Roberto Chalá, medallista de oro en salto de longitud, en los Juegos #ParapanamericanosEc. 🥇🇪🇨 pic.twitter.com/AFqUEUnM5C — Deporte Ecuador (@DeporteEc) August 26, 2019

Polet Mendes fue primera en la prueba de impulso de la bala, con un registro de 12,75 metros, que constituye nuevo récord parapanamericano.



La atleta Kiara Rodríguez logró el primer lugar en el salto largo, con una marca de 5,25 metros. La guayasense nació con una discapacidad intelectual, que no le impide triunfar en el atletismo.



El azuayo Darwin Castro, a­tleta no vidente, ganó la prueba de los 5 000 metros.



La noche del sábado 24 de agosto, al subir al podio, no pudo contener las lágrimas. Se lo vio muy emocionado.

Ecuador se queda con las medallas de oro y plata y bronce en salto de longitud T20 en los #Parapanamericanos con Roberto Chalá, Damián Carcelen y Ronny Santos. pic.twitter.com/Nm6MtHUTpl — Deporte Ecuador (@DeporteEc) August 26, 2019

En la tabla de medallas se destacan dos preseas de plata. Sixto Moreta en los 5 000 metros. El atleta tiene una ceguera parcial y corre con un atleta guía, Richard Jerez.



La otra medalla de plata la consiguió Anaís Mendes, hermana de Polet. Su marca fue 11,89 metros en el impulso de la bala. Las dos lanzadoras tienen una discapacidad intelectual.



La única medalla de bronce que tiene la delegación la consiguió Juan Pugo, en los 1 500 metros.



Según confirmó Eduardo González, subsecretario del Plan de Alto Rendimiento, los medallistas en los Parapanamericanos recibirán iguales estímulos económicos que los medallistas Panamericanos. Los de oro recibirán USD 5 000, los de plata USD 3 000 y los de bronce USD 2 000.



Ayer hubo otras participaciones nacionales. Clader Aguas finalizó en quinto lugar, en los 400 metros. Su registro fue 56.64 segundos.



En las rondas de clasificación de los 200 metros, Kiara Rodríguez fue tercera (27.25). Hoy disputará el título parapanamericano.

La tricolor Kiara Rodríguez (T46) se ubicó en 3º (27.25) en su heat clasificatorio de la prueba de los 200 m de los VI Juegos #ParapanamericanosEc 🇪🇨. Clasifican a la final los 3 primeros lugares de cada heat. pic.twitter.com/Zk6fX3w23D — Deporte Ecuador (@DeporteEc) August 25, 2019

El equipo tricolor de tenis de mesa, integrado por Gabriel Salazar, David Vásquez y Paúl Polo, cayó ante Chile 2 por 1.



Brasil va primero



Brasil está al frente del medallero de los Juegos Parapanamericanos de Lima.



Líder histórico en justas parapanamericanas, Brasil sumó 11 medallas de oro, entre ellas dos en categorías de lanzamiento de disco femenino e impulso de bala masculino. Otra más en tiro con pistola.



Argentina quedó en segundo lugar con seis doradas, algunas de ellas en carreras atléticas, y en tercer lugar Estados Unidos, con cinco.



En esta justa continental para deportistas con discapacidad física, visual o intelectual, en total hay 1 890 competidores (1 247 hombres y 643 mujeres) de 33 países.



Entre ellos hay algunos de apenas 13 años y otros de más de 70. Los Juegos tienen competencias en 17 deportes y 18 disciplinas, 13 de las cuales entregarán billetes para los Paralímpicos de Tokio 2020, que tendrán lugar después de los

Los VI Juegos Parapanamericanos comenzaron 12 días después del cierre de los Panamericanos de Lima y culminarán el 1 de septiembre.



En fútbol 5 para invidentes, Argentina superó 2-0 a Costa Rica, mientras Colombia y Brasil empataron a cero.