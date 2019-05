Ecuador presenta tres equipos en el Mundial de Relevos de Japón

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Ecuador asistirá por tercera ocasión al Mundial de Relevos. Esta vez no solo participarán las damas sino que también estará un equipo masculino comandado por Álex Quiñónez. El Mundial se realizará entre mañana 11 de mayo del 2019) y el domingo (12 de mayo) en Yokohama, Japón, muy cerca de Tokio, sede de los Juegos Olímpicos del próximo año.



Los nueve atletas nacionales están en el continente asiático desde el miércoles pasado. “Tenemos un reconocimiento internacional. Ha sido duro lograrlo, pero todo es posible”, detalló Marizol Landázuri. Ella y Ángela Tenorio lideran el equipo femenino que buscará llegar entre los ocho primeros; si lo logra, se clasificará automáticamente a los Juegos Olímpicos Tokio 2020.

Marizol Landázuri (centro) y Ángela Tenorio (der.), en un entrenamiento realizado el 20 de marzo del 2018 en la pista Los Chasquis. Foto: Julio Estrella / EL COMERCIO



Hace dos años, en el Mundial realizado en Bahamas, Ecuador logró el séptimo lugar en el relevo 4x100 metros, luego de un espectacular remate de Ángela Tenorio, que descontó unos tres metros de desventaja que tenía al tomar el testigo y llegó primera a la meta, por una zancada, sobre el equipo de Canadá.



Ángela Tenorio, que el fin de semana anterior fue quinta en los 200 metros de la Liga de Diamante (el circuito mundial de atletismo) repetirá su cuarta posición.



Quien está en duda es Marizol Landázuri. Hace un mes sufrió una lesión durante una participación en Estados Unidos, y pese al descanso de tres semanas no ha podido recuperarse por completo. Antes de viajar a Yokohama corrió la prueba de los 200 metros en el campeonato nacional Sub 20, en calidad de invitada. Lo hizo junto a Anahí Suárez, la gran revelación del atletismo de velocidad.



Suárez ganó la medalla de bronce en los pasados Juegos Olímpicos de la Juventud. Además es doble campeona nacional, pero acudirá a su primer mundial de relevos. Ella será quien ocupe el segundo lugar en el equipo, es decir, correrá la primera larga del anillo atlético.

Quien partirá será Marina Poroso, de 21 años, quien lleva preparándose con el entrenador cubano Nelson Gutiérrez, desde hace tres años.

“Tengo esa responsabilidad de iniciar la posta, pero con la ayuda de mis compañeras todo ha sido posible”.



Hasta el año pasado corría la prueba de los 400 metros con vallas. Pero este año se centró a las distancias más cortas: 100 metros, 200 metros y el relevo.

“En el Mundial Juvenil de Polonia, en el 2015, participé en la posta 4x100 metros, tengo esa experiencia corriendo en equipo”, añadió.

Virginia Villalba, atleta ecuatoriana. Foto: Armando Prado/Archivo/ EL COMERCIO



Marina se entrenó durante marzo y abril en Estados Unidos, junto a Quiñónez, Tenorio, Suárez y Landázuri. “Hemos trabajado a diario en la técnica de recepción y entrega, así que todo está bajo control”.



La cuarta integrante del equipo es Virginia Villalba, de 22 años y oriunda de Orellana.



Se entrena en Quito desde hace dos años. Antes estuvo en Napo. Su especialidad era la prueba de los 400 metros con vallas y ahora se dedica a los 400 m. “El objetivo es mejorar lo que las chicas hicieron hace dos años. Me toca correr la curva, estamos aprendiendo y mejorando para hacernos más sólidas”, destaca.



El equipo 4x100 metros damas correrá a las 06:13 (hora de Ecuador), de mañana, la ronda semifinal.



En tanto, el domingo, a las 04:10, correrá los 4x200 m.

“Estoy seguro que podemos llegar a la final en las dos distancias. Las chicas están en su mejor momento deportivo”, destacó el DT Gutiérrez.



El debut del equipo masculino está previsto para este domingo a las 04:31.

La posta la abrirá Darío Perlaza; después continuará John Valencia. Álex Quiñónez tendrá el tercer turno y la cerrará David Cetre. “Álex irá tercero para que ayude a descontar alguna diferencia y David pueda mantenerse en el cierre. No queremos que asuma toda la responsabilidad”, agregó Nelson Gutiérrez.



El objetivo con este cuarteto es llegar a la final del Mundial. “Muchos países no corren esta distancia porque no es frecuente. Nosotros queremos hacer lo mejor para el país y la región”.