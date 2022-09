Ecuador ya está completo para recibir a Suiza en Copa Davis

Gonzalo Escobar (segundo, izq.) se unió al trabajo con el equipo de Copa Davis de Ecuador. Foto: Twitter @FETenis

Redacción Deportes

Con la incorporación del manabita Gonzalo Escobar el equipo ecuatoriano de Copa Davis ya está completo para recibir a Suiza, en una serie que se disputará en Salinas entre el 17 y el 18 de septiembre del 2022. Así lo confirmó la Federación Ecuatoriana de Tenis (FET), este 13 de septiembre.

Durante estos días el equipo ya se ha ejercitado bajo las órdenes del capitán Raúl Viver. El grupo está conformado además por Diego Hidalgo, Roberto Quiroz, Emilio Gómez y Andrés Andrade.

Los partidos por la serie del Grupo Mundial I entre Ecuador y Suiza se disputarán en el Salinas Golf & Tenis Club.

Postales del entrenamiento previo a la Copa Davis Grupo Mundial I por #Rakuten entre Ecuador y Suiza 🥎🇪🇨

Emilio Gómez @emiliogomez91

Diego Hidalgo @diegohidalgoEC

Roberto Quiroz @RobertoQuirozG

Andrés Andrade @AndyA_98

junto al capitán Raúl Viver

...@CopaDavis #copadavis pic.twitter.com/7hDsFXoX6f — FET (@FETenis) September 12, 2022

“No es una serie más, es muy especial. Es una ventaja ser locales y tenemos que aprovecharlo, será importante sentir el apoyo de la gente, que nos empuje a ganar”, dijo Hidalgo.

En el grupo también está Andrés Andrade, quien ganó un selectivo para ser parte del equipo. Él jugará su primera Copa Davis. “Es una semana que he esperado bastante tiempo. Estoy feliz de estar aquí, feliz de estar en el equipo. El equipo me ha recibido muy bien, los conozco bien a todos, Raúl me conoce desde que tengo 4 o 5 años”, aseguró.

Por Suiza competirán Henri Laaksonen, Dominic Stricker, Marc Andrea Huesler Alexander Ritschard y Leandro Riedi, al mando del capitán Severin Lüthi.

¿Dónde ver los partidos de Copa Davis?

La serie entre ecuatorianos y suizos se transmitirá en vivo por DIRECTV en los canales SD 619 y HD 1619.

En la serie de Copa Davis entre Ecuador y Suiza se utilizará la tecnología del 'ojo de halcón', que puede ser utilizado por los jueces para definir jugadas dudosas.

La primera jornada de la serie se disputará desde las 12:00 ( hora de Ecuador), con dos partidos de individuales. Luego, el 18 de septiembre se disputará el partido de dobles y a continuación los otros dos partidos de individuales. Será desde las 11:00.

La ceremonia de sorteo de las llaves será el viernes 16 de septiembre del 2022 a las 12:00.