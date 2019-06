Ecuador, en el debut contra un favorito en la Copa América 2019

LEA TAMBIÉN

Uruguay, uno de los tres favoritos al título de la Copa América, será el primer rival de Ecuador este domingo 16 de junio del 2019, en Belo Horizonte.

Para la Tricolor se trata de su participación 28 en el torneo continental, en el que no ha tenido actuaciones trascendentes. Ha jugado 118 partidos: ganó 16 cotejos, empató 22 y perdió en 80 ocasiones. Marcó 127 tantos y le hicieron 311.



Esta edición no deja de ser compleja por sus rivales de la primera ronda: Uruguay, Chile y Japón, encasillados en el grupo C.



El entrenador Hernán Darío Gómez tendrá su primer torneo oficial con la Tricolor. Retornó a Ecuador en septiembre y desde entonces dirigió 10 amistosos: ganó cuatro, empató tres y perdió otros tres. Consiguió 14 goles y le marcaron 10.



El estratega colombiano tampoco tiene un buen recuerdo de la Copa América, pues en la edición 2004 realizada en Perú, Argentina venció a Ecuador 6 por 1, resultado que lo dejó fuera de la Tricolor.

Para la edición 2019, el equipo que dirige hoy ‘Bolillo’ Gómez tiene que despejar muchas dudas sobre su rendimiento. Además, recibió presión adicional por la medalla de bronce de la ‘Mini-Tri’ en el Mundial de Fútbol Sub 20, del equipo dirigido por el DT Jorge Célico.

Gómez sabe de la presión y reconoce que la misión será difícil, pues en sus filas tiene a 12 jugadores que no han jugado la Copa.



Sin embargo, cuenta con una columna vertebral con experiencia, donde se destacan el arquero Máximo Banguera, el defensa Gabriel Achilier y los ofensivos Antonio y Énner Valencia. Todos ellos han jugado al menos dos procesos eliminatorios y estuvieron en el Mundial Brasil 2014.



En los últimos partidos amistosos, la Tricolor mostró falencias en el centro de la zaga, donde hoy estarán Achilier y Tomás Arboleda, que no terminan de acoplarse. Hoy serán exigidos por los uruguayos Luis Suárez y Edinson Cavani, que han confirmado su presencia en el equipo titular.



Otro de los puntos frágiles se encuentra en la primera línea de volantes. Jefferson Orejuela está lesionado y su titularidad para hoy no es posible.

Sin el mediocampista de recuperación, Jefferson Intriago y Carlos Gruezo serán los encargados de neutralizar el juego charrúa.



La experiencia de Antonio y Énner Valencia será básica para el juego ofensivo que presente hoy Ecuador. Con ellos trabajará Ayrton Preciado por la banda izquierda.



Antonio Valencia jugará su partido 97 en la Selección, mientras Énner, con sus 28 goles, buscará en el torneo acercase a los 31 de Agustín Delgado, el goleador histórico de la Tricolor.



‘Toño’ terminó su etapa en el fútbol británico al salir del Manchester United. Viene de jugar nueve partidos en su última campaña con el United, seis en la Premier League y tres en la Champions.



Uruguay, dirigido por el maestro Washington Tabárez, es favorito al título junto con Argentina y Brasil.



Ha ganado ya en 15 ocasiones, la última en el 2011 y llega a Brasil con un equipo compacto liderado por Luis Suárez y Edinson Cavani. Otros nombres importantes son los de Fernando Muslera, que ofrece seguridad en la portería, José María Giménez y el capitán Diego Godín integran una de las duplas de centrales más sólidas del torneo, y piezas jóvenes como Rodrigo Bentancur apuntalan una nueva generación de centrocampistas celestes de alta factura.



“Llegamos con muchísimas ganas e ilusión, sabiendo las dificultades que tiene una Copa América, pero sabiendo jugarla y lo que representa para nuestro país”, dijo Suárez, delantero del

“Quiero jugar todo el partido”, adelantó el máximo artillero de la Selección celeste, con 56 dianas en su trayectoria.