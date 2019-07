La FEF no volverá a convocar a los indisciplinados del piso 17

LEA TAMBIÉN

Los seis jugadores involucrados en una fiesta en el piso 17 de un hotel de Belo Horizonte, durante la disputa de la Copa América 2019, no vestirán más la camiseta de la Selección ecuatoriana, mientras permanezca en el cargo la actual directiva.

El pasado 24 de junio del 2019 la Tricolor empató 1-1 con Japón y se eliminó de la Copa América, tras sumar solo un punto. Después, en la concentración, seis futbolistas participaron en un festejo que incluyó música a alto volumen y alcohol.



Aunque no se darán a conocer lo nombres de los jugadores involucrados, la decisión de no volver a convocarlos se la tomó el martes 16 de julio de 2019, en la reunión del Directorio de la FEF. Esta determinación se mantendrá mientras dure la gestión de la actual directiva, que finalizará su labor en enero del 2023.



En la noche del 16 de julio del 2019, después de la reunión que duró más de seis horas, en las oficinas de la FEF en Guayaquil, Francisco Egas, presidente del organismo, no negó ni tampoco admitió la decisión, que se dará a conocer el miércoles 24 de julio, en una conferencia de prensa en Guayaquil. Dijo: "cuando ustedes hablan de alcahuetería (refiriéndose a los periodistas), yo digo que alcahuetería sería permitir que los jugadores se sigan comportando de esa misma manera", cuando fue consultado sobre el tema del 'piso 17'.



"Vamos a curar la cultura de la Selección. Tengan por seguro que vamos a tomar las decisiones necesarias para que los malos elementos no vuelvan más a la Selección", agregó.

"Estamos estableciendo un código de conducta que gobierne a la selección para los viajes y concentraciones. Ese tiene que ser un compromiso de los jugadores. El que no quiera trabajar en la Selección bajo estas reglas tiene que darle su espacio a otro jugador", afirmó.



Los dirigentes se enteraron de la reunión de los seleccionados en Belo Horizonte, a través de un informe que emitió Jaime Jara, de la Comisión de Investigación y Seguridad de la FEF.



"El coronel (Jaime) Jara nos informó en el aeropuerto de camino a Ecuador que había habido una reunión que duró hasta las 7 u 8 de la mañana. En la reunión en la noche habían encontrado cervezas y hasta una botella de tequila. Que había habido bulla, pero nada del otro mundo hacia afuera", reveló Carlos Manzur, miembro del directorio de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), en una entrevista en la radio Súper K-800.



Egas afirmó el 12 de julio de 2019 que habrá sanciones para los implicados 'con el debido proceso'. "Seremos firmes con los indisciplinados y alejaremos todo lo que está mal. Buscamos reconstruir la imagen de la FEF y la Selección", dijo.

Además, el máximo dirigente de la Federación indicó que la indisciplina es habitual en los viajes de la Selección ecuatoriana. “La indisciplina en la selección no es cuestión de este viaje, es en todos los viajes y todas presentaciones, según pude investigar. Cuando son varios jugadores, en todas las convocatorias, es porque el sistema está mal y los que lleguen se seguirán contaminando”, manifestó.



Esta decisión implica que los seis futbolistas no entrarán en las convocatorias para las eliminatorias a Catar 2022, la Copa América 2020 e incluso una posible participación en la Copa Mundial 2022, si Ecuador se clasifica.



A pesar del castigo, la Federación no hará públicos los nombres de los seis futbolistas, por resolución del directorio. Jugadores como Enner Valencia, Ángel Mena, Gabriel Achilier y Jefferson Orejuela negaron su participación en el polémico festejo. De hecho, el jugador de Liga de Quito pidió que se revele el listado para "dejar en claro" quién estuvo en los festejos.





