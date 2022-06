Eduardo Berizzo, técnico de Chile, acepta decisión de FIFA

El seleccionador de Chile, Eduardo Berizzo, da instrucciones a sus jugadores durante el partido amistoso. Foto: EFE/Jeon Heon-kyun

Redacción Bendito Fútbol (I)

Eduardo Berizzo, director técnico de la selección de Chile aseguró que su equipo debe “pensar en el futuro” y “dejar de pensar” en el caso de Byron Castillo. Lo dijo este domingo 12 de junio de 2022.

Dos días antes, el 10 de junio del 2022, la FIFA desestimó la denuncia de la federación chilena contra la Federación Ecuatoriana de Fútbol y el futbolista.



“La FIFA habrá entendido que los argumentos eran a favor de Ecuador, que no había lugar al reclamo, y lo aceptamos”, dijo Berizzo al ser preguntado sobre este tema en una rueda de prensa telemática.



“Ahora a pensar en el futuro y a dejar de pensar en este tema”, señaló el técnico argentino en su comparecencia ante los medios previa al partido amistoso que Chile disputará el 14 de junio ante Ghana en Suita, en la prefectura de Osaka (oeste de Japón).



“Vivimos en el día a día, pensando en el futuro, poniendo nuestras expectativas más allá del fallo… Si se recurre o no, nosotros no debemos mirar a eso”, señaló.



“Si podemos ir al mundial de Catar, claro que reaccionaremos a eso, pero la mirada está puesta en un proceso más largo”, reiteró.​

Antecedentes

La comisión Disciplinaria de la FIFA decidió el pasado 10 de junio cerrar el procedimiento iniciado contra la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) por el posible incumplimiento de los criterios de convocatoria con su selección del jugador Byron Castillo en ocho partidos de clasificación para Catar 2022.



La federación de fútbol Chileno (ANFP) anunció ese mismo día que apelará contra la decisión de la FIFA de desestimar su denuncia por la presunta alineación indebida del defensa, a quien se le atribuye ser colombiano de nacimiento.



Chile considera que debería aplicarse el artículo 22 del Código Disciplinario de la FIFA y dar por perdidos a Ecuador los partidos en los que participó Castillo, lo que permitiría a la selección chilena escalar al cuarto puesto y reclamar el billete para el Mundial de Catar.



Tras caer ante Corea del Sur y Túnez en los dos amistosos disputados la semana pasada en el marco de su gira asiática, el técnico tratará también de aplicar rotaciones “para distribuir el cansancio” y parta que el equipo “tenga la intensidad que queremos”.