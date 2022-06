Histórico triunfo de Ecuador en el FIBA Sub 18 de las Américas

Ecuador derrotó a R. Dominicana en el premundial de baloncesto Sub 18, en México. Foto: https://www.fiba.basketball

Redacción Deportes

La selección ecuatoriana de baloncesto alcanzó una histórica victoria en el Campeonato FIBA Sub 18 de las Américas que se realiza en México. Los tricolores superaron a República Dominicana por 73 a 71 y esperan por el siguiente partido ante Argentina, en los cuartos de final. El certamen es clasificatorio para el mundial en el 2023.

Según la Federación Ecuatoriana de Baloncesto (FEB) es la primera vez que un equipo nacional de la categoría alcanza un triunfo en este tipo de eventos.

El certamen se realiza en Tijuana, México, y reparte cuatro cupos para la Copa del Mundo de Baloncesto FIBA Sub-19 en 2023.

Compiten Argentina, Brasil, Canadá, Ecuador, Estados Unidos, Puerto Rico, República Dominicana y México.

El combinado nacional perdió en sus dos primeras presentaciones, ante Puerto Rico y Estados Unidos, en el grupo B. No obstante, el triunfo 73- 71 contra República Dominicana, del 8 de junio del 2022, le permitió ubicarse tercero. De esa manera se medirá ante Argentina en los cuartos de final.

Las otras llaves quedaron así: Brasil y Estados Unidos, líderes de sus grupos, jugarán ante República Dominicana y México, en ese orden.

😍 ECUADOR JUGARÁ CONTRA ARGENTINA EN LOS CUARTOS DE FINAL 🇪🇨🔥🇦🇷



🕡El viernes 10, a las 18:30



Ecuador se enfrentará a Argentina por el cupo al Mundial de Italia. 🇮🇹



Una victoria le garantiza la clasificación a la cita de 2023. 🌍 pic.twitter.com/CEjfwg94i0 — Baloncesto Ecuador (@FebEcuador) June 9, 2022

Ante R. Dominicana, el equipo ecuatoriano convirtió 11 lanzamientos triples, 5 de ellos por parte de Kenny Recalde. José Noboa y Joseph Caicedo anotaron dos cada uno; y con uno más aportaron Bady Álvarez y David Arcila.

El primer periodo fue favorable para República Dominicana por 21 a 17; luego Ecuador tomó la delantera por 33-29, 51-49 y 73-71.

El triunfo fue sufrido

Según reseña la FEB, a falta de cinco minutos para la conclusión del cotejo Ecuador vencía 66-56. No obstante, los nervios y jugadas apresuradas permitieron que el conjunto dominicano se acercara en el marcador.

A 9 segundos del término del partido, se colocó a un punto (72-71), pero fue cuando Arcila recibió una falta. Entonces, el tricolor acertó un lanzamiento libre y en la reanudación del partido, Ecuador controló el balón.

Caicedo fue el jugador más destacado al anotar 27 puntos y lograr 9 rebotes. “Estamos felices y alegres por todo el esfuerzo que hicimos. Logramos algo histórico”, dijo el jugador de 17 años.

El próximo reto

El viernes 10 de junio del 2022 se disputará el cotejo de cuartos de final contra Argentina, que se ubicó segundo en el Grupo A. El ganador logrará un cupo al Mundial de Italia 2023.

El Campeonato FIBA Sub-18 de las Américas cumplirá con su jornada de descanso el día jueves y volverá a la acción el viernes con las llaves de Cuartos de Final:

Brasil vs. República Dominicana (13:30)

Puerto Rico vs. Canadá (16:00)

Argentina vs. Ecuador (18:30)

Estados Unidos vs. México (21:00)