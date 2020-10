El DT Paúl Vélez descarta ser asistente técnico en la selección ecuatoriana

LEA TAMBIÉN

"No creo que pueda ser asistente en este momento de alguien, por más que sea (Pep) Guardiola". Esta fue la respuesta de Paúl Vélez ante la consulta de si aceptaría ser asistente técnico de Gustavo Alfaro en la selección ecuatoriana de fútbol.

​Vélez, quien es entrenador del Macará de Ambato, dio esta declaración al programa Fútbol Bohemio. Ahí, recalcó su criterio: "Yo soy director técnico, no asistente".



¿Ha conversado con Alfaro? "La verdad no he conversado nada con el profesor Gustavo Alfaro. Lo que sí se ha tratado es aconsejar a nuestros chicos por si les toca ir a la selección". En la entrevista, Vélez también se pronunció sobre su labor en el Macará. Contó que se siente a gusto con su trabajo y sus jugadores, de quienes destacó su honestidad.



Esto porque dijo que, entre el 2018 y el 2019, jugadores del equipo ambateño recibieron llamadas telefónicas de personas que les ofrecían dinero para supuestos sobornos.



"Ha habido llamadas ofreciéndoles mucho dinero y la verdad que uno a veces se queda medio asombrado por el cariño y el aprecio que le tienen, a lo mejor a nosotros o a Macará, pero nos han contado y han hablado en el grupo que no caigan en eso".



Vélez se mantiene en Macará desde el 2016 y ha conseguido dos clasificaciones a la Copa Libertadores y una a la Copa Sudamericana.