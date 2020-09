El DT Gustavo Alfaro alista su primera convocatoria de la Selección de Ecuador para las eliminatorias 

LEA TAMBIÉN

El entrenador de la Selección, Gustavo Alfaro, hizo el bloqueo de jugadores ecuatorianos que actúan en el exterior. El DT argentino y sus asistentes han mantenido diálogos con los legionarios para incluirlos en la primera convocatoria para el inicio de las eliminatorias.

Según Francisco Egas, el presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), la convocatoria será presentada en esta semana, aunque no precisó el día. Ecuador empezará la clasificatoria al Mundial de Catar 2022 el próximo 8 de octubre ante la Argentina de Messi en el estadio La Bombonera. Cinco días después, la Tricolor recibirá a Uruguay en el estadio Rodrigo Paz Delgado, por la segunda fecha de las eliminatorias.



Alfaro y el Secretario de la FEF, Gustavo Silickovich, esperan conocer el protocolo de bioseguridad que entregará la FIFA esta semana para coordinar el arribo de los futbolistas. La normativa médica exigirá la realización de pruebas PCR para garantizar que no haya contagiados de coronavirus entre los convocados. Según Egas, el entrenador tiene la planificación lista y lo primero que hizo fue tener un acercamiento con jugadores antes de una posible convocatoria.



Egas prefirió no detallar los nombres de los jugadores con los que habló Alfaro y confirmó que ya hubo un bloqueo de los legionarios, el sábado pasado. “Yo no intervengo en el trabajo del entrenador, pero conozco que el cuerpo técnico ha conversado con todos los jugadores que están en el extranjero”, manifestó el presidente de la FEF en entrevista con radio La Red.



Silikovich mantiene contacto permanente con Pervis Estupiñán, por ejemplo, del Villarreal de España. El objetivo es coordinar el calendario de partidos que tendrá el lateral con las fechas para un posible viaje hasta Ecuador. La FEF espera conocer cómo será el protocolo de viajes para los jugadores que están en Europa.



Alfaro tiene la idea de hacer una convocatoria con unos 30 futbolistas pensando en los dos partidos. Sin embargo, al enfrentarse primero Argentina se espera conocer los lineamientos de FIFA y Conmebol para saber si habrá la posibilidad de que jugadores lleguen directo a Argentina y no tengan que viajar a Ecuador.



Está previsto que hoy se vuelva a reunir el cuerpo técnico de la Tri en la Casa de la Selección para definir detalles y pulir la convocatoria definitiva. La FEF aún no confirma si la convocatoria se entregará este jueves, día en el que también se presentará la nueva camiseta de la Selección para el arranque de las eliminatorias.



En esta semana, la FEF trabajará en el plan para el viaje a Argentina y también en la preparación del estadio Rodrigo Paz para el partido ante Uruguay. Está previsto que, en la Casa de la Selección, sitio de concentración de la Tri, se realicen fumigaciones permanentes y controles sanitarios con pruebas a todo el personal que estará cerca de los jugadores y del cuerpo técnico.