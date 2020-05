Djorkaeff Reasco: 'En los entrenamientos mi papá era el que más me gritaba y por eso fallaba mucho'

LEA TAMBIÉN

Djorkaeff Reasco, exjugador de Liga de Quito que actualmente milita en Dorados de Sinaloa, recordó algunas experiencias como jugador albo y lo que está viviendo actualmente en el cuadro azteca.

Desde que llegó a México, ha tenido poco contacto con ecuatorianos. Trabajó unas semanas con Jonathan González, quien tras un breve paso por el 'Gran Pez' regresó al país para unirse al Delfìn, y con Vinicio Angulo. Además ha tenido una breve charla con Jefferson Intriago, su excompañero en la 'U'.

"Me llevo bien con Intriago que fue compañero mío en Liga de Quito, pero tengo buenos amigos en la Liga MX. Pude conversar con él, cuando me tocó enfrentar a Juárez en la Copa MX", dijo el delantero en Radio Huancavilca.

Su salida de Liga respondió a las pocas chances que tenía en el primer equipo. Además de las lesiones y la oportunidad de crecimiento que significaba irse al extranjero.

"Tomé muy rápido mi decisión de ir a México para crecer en mi carrera, a pesar que a mis padres les dolió un poco porque siempre he vivido con ellos", dijo el atacante quiteño.



Uno de los momentos más duros que le tocó vivir fue quedarse fuera de la Selección Sub 20. Con Jorge Célico, Reasco era considerado titular, pero sufrió una rotura de ligamentos a finales del 2018 que no le permitió jugar el Sudamericano Sub 20 y mucho menos el Mundial de Polonia.

"Yo veía muchos compañeros que iban a selección, siempre me decía cuándo me va a tocar a mí pero desde los 15 años me preparé para llegar a la Sub 20, pero gracias a Dios superé la lesión que tuve" , aseguró el atacante.

Reasco ha aprovechado por la cuarentena para ponerse en forma. Entrena en su casa con maletas llenas de ropa, botellones de agua e implementos que improvisa para acondicionarse físicamente.

"Estoy trabajando duro en esta cuarentena. Uso maletas con ropa, botellas, botellones para hacer pesas, He visto videos de Christian Benítez acá en México y estoy agradecido con él, porque fue quien abrió el camino de los ecuatorianos acá", dice.

El entrenador también recordó que en los primeros partidos ha jugado de 9, una posición en la que se siente cómodo. También recordó su debut ante Fuerza Amarilla, cuando compartió cancha con su padre Néicer Reasco.

"En el partido que jugué con mi papá me sorprendí porque apenas tenía poco tiempo en primera y recuerdo que Álex Aguinaga me daba motivación y respaldo y mencionó 'debes controlar las emociones'", recordó.

'Djorka' aseguró que en el 2016, su primer temporada en el equipo profesional de la 'U', sentía la presión de su padre en los entrenamientos.

"Una de las cosas curiosas antes de mi debut es que el que más me gritaba en las prácticas era mi papá, por eso fallaba mucho", dice. En su primer partido fue expulsado. Tras el cotejo, regresó a casa y Néicer estuvo tranquilo. Algo que sorprendió al juvenil.