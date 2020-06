La dirigencia de Aucas confirmó la llegada de Leonel Galeano y afirmó que se seguirán reforzando

LEA TAMBIÉN

En una rueda de prensa virtual, el gerente deportivo Andrés Báez y el DT Darío Tempesta confirmaron que el plantel de Aucas se reforzará y refrescará. La salida de 10 jugadores del primer equipo abrieron vacantes para la incorporación de nuevas figuras. Sin embargo, no se ocuparán todas las plazas.

El estratega argentino afirmó que se está llegando a un acuerdo con un zaguero central argentino con experiencia en primera de ese país. Además recalcó que hay carpetas sobre la mesa de los directivos que esta semana deberán concretarse.

"El club ha trabajado en refuerzos con el proceso anterior. Con Máximo Villafañe ya se estaba trabajando en eso. Va a cubrir los puestos que crea convenientes. Esta cerrado un central argentino. Estamos viendo la posibilidad de resolver lo de Edson Montaño a Independiente. Hay otros puestos con jugadores en carpeta que esta semana llegará a concentrarse", afirmó el entrenador que se viste de oro y grana por tercera vez.

Báez aclaró la salida de 10 jugadores del plantel. Afirmó que no responde a un tema económico a falta de acuerdo en reducciones salariales. Aseguró que fue un consenso entre directivos y el cuerpo técnico saliente. Villafañe presentó un informe y se tomaron decisiones al respecto.

"Aclarar que los jugadores no fueron separados por no llegar a un acuerdo por tema económico. Con ellos no se conversó sobre la reducción salarial. Fue un tema del cuerpo técnico saliente", aseguró Báez.

El directivo confirmó que las negociaciones con Leonel Galeano, zaguero central, está cerrada en un 95%. Esperan que el futbolista llegue al país para firmar contrato y presentarse a su nuevo cuerpo técnico.

La contratación habría respondido a un análisis en conjunto con el nuevo cuerpo técnico. Así lo aclaró Báez.

"Tempesta llegó con sus carpetas y nosotros con las nuestras. Nos sentamos a conversar y a analizar perfiles y llegamos a un acuerdo. En Aucas, nunca se hace un contrato sin la aprobación del cuerpo técnico", dijo el directivo.

Sobre Edosn Montaño y su llegada al Independiente del Valle, Báez aclaró que fue un pedido del jugador. Además aclaró que él fue uno de los futbolistas con los que no se pudo llegar a un acuerdo económico con el sueldo.

"Montaño era el más complicado. El jugador ofrecía un porcentaje y el club quería otro. Nos planteó la posibilidad de un préstamo. Una alternativa era Independiente del Valle que estaba interesado en él. Llamamos al director de la comisión de fútbol y decidimos que era momento que fuera a tomar otros aires. Fue petición de jugador. Habló con el DT Miguel Ángel Ramírez y le presentaron el proyecto", afirmó.



Sobre la llegada de Alejandro Cabeza, descartó que se tratara de un trueque. La salida de Montaño no estaba condicionada con el atacante esmeraldeño.



"Independiente nos ofreció a Cabeza. Marcó 5 goles en la Copa Sudamericana. No fue un trueque. Preguntamos por un jugador en esa posición y saltó su nombre y creemos que es un espacio que Aucas necesita darle calidad. No fue un trueque. Cabeza no iba atener mucha oportunidad en Independiente y llegará al equipo que lo necesita", confirmó.