El Directorio de la FEF rechaza declaraciones del presidente Carlos Villacís

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Ocho miembros del Directorio de la Ecuafútbol firmaron una carta rechazando las declaraciones del presidente del organismo, Carlos Villacís, respecto a las responsabilidades de su cargo dirigencial y a los supuestos amaños de partidos en el campeonato.

Durante una entrevista con Carlos Víctor Morales, Villacís contó que su familia le ha pedido que deje el cargo. "Mi familia, mi nieto, mis amigos, me dicen: Carlos ya bota esa pendejada", dijo Villacís, declaraciones que no fueron compartidas por sus compañeros de directorio.



Así mismo citan una publicación de la cuenta de Twitter @estadioec, en la que Villacís habría dicho que los casos se amaño de partidos son 26 en lo que va de la temporada. Ante eso, solicitaron que el presidente aclare y comparta la información que tenga.



"A partir de la presente fecha todas las declaraciones que realice el ingeniero Carlos Villacís, que no hayan sido considerados por el Directorio, serán de su responsabilidad", cita el documento.



Así mismo, pidieron que la Comisión de Integridad de la Conmebol trabaje con con la FEF para analizar los supuestos casos de amaño. El documento lo firman Álex de la Torre, Rómulo Aguilar, Amilcar Mantilla, Pepe Mosquera, Antonio Pozo, Galo Sánchez, Pablo Alarcón y Ricardo Ugalde.



Villacís, por su parte, se mostró molesto por la publicación de este documento. "Era un pedido interno que han hecho público. ¿Qué puedo pensar?", dijo el principal de la Ecuafútbol.