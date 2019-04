El DT Leonardo Ramos evaluará a la plantilla torera

LEA TAMBIÉN

José Francisco Cevallos, presidente de Barcelona, inició las negociaciones para renovar el contrato de Matías Oyola, que finalizará en diciembre del 2019. El ‘Pony’ –con 36 años– suma su undécima temporada con los amarillos y la intención de la directiva es que esta marca se incremente.

Oyola es el capitán del equipo, sin embargo sus continuas lesiones hacen que su presencia en la cancha sea irregular. Del 2015 al 2018, el argentino-ecuatoriano jugó un promedio de 27 partidos por año.



Durante las últimas dos semanas realizó trabajos de recuperación, debido a una contractura muscular en su muslo izquierdo que sufrió en el partido ante América, por la fecha siete, en el estadio Atahualpa.



“Es un símbolo del equipo, un referente”, dijo el presidente Cevallos. Según él, la experiencia del volante sirve para orientar a los jóvenes que se suman a la plantilla y que ascienden de las formativas.



Sin embargo, el argentino incrementa el promedio de edad de los toreros. En el momento, los porteños tienen una media de 25,3 años en su plantilla, compuesta por 35 futbolistas, habilitados en la LigaPro.



Además de Oyola, en la plantilla hay otros seis jugadores mayores de 30 años. Dos de ellos –Osbaldo Lastra y Damián Frascarelli– se sumaron este año, por iniciativa de la Comisión de Fútbol.

La directiva buscó que la experiencia de ambos jugadores fortalezca a la plantilla en la Copa Libertadores, torneo en el que quedaron eliminados en la etapa preliminar, debido a descuidos administrativos.



Aunque constan en la nómina de habilitados, aportaron poco hasta el momento en el torneo local. Lastra solo jugó un partido, mientras que Frascarelli está lesionado y no ha debutado en la LigaPro.



Como contraste, a inicios de esta temporada el entrenador Guillermo Almada –que renunció la semana pasada– buscó un proceso de recambio de la plantilla. Uno de los puestos que reforzó fue precisamente el de Oyola, con la llegada de Sebastián Pérez y el regreso de Richard Calderón.



Asimismo, Almada ordenó el ascenso de Joshue Quiñónez, Geampierre Espinoza, Ayrton Cisneros, Iván Betancourt, Danner García, José Caicedo, Leonardo Campana y Ángel Quiñónez, que promedian 20 años y actuaban en las divisiones menores.



La llegada del nuevo entrenador, Leonardo Ramos, sugiere un reinicio de ese proceso de recambio. El estratega adelantó que conocerá a la plantilla y que alineará a los que mejor desempeño tengan en los entrenamientos.



“Va a jugar el que esté mejor, no importa si es más chico o más grande (mayor o menor)”, dijo Ramos durante su presentación, la tarde del jueves. El estratega tuvo el fin de semana para conocer a su plantilla, antes de su debut, este miércoles, en la Copa Ecuador.



Ramos es amigo de Almada y antes de llegar a Guayaquil se comunicó con él, para tratar detalles sobre el proceso que desarrolló desde el 2015. Una de las consultas del actual DT fue el manejo del club conforme a sus divisiones formativas.



Oyola fue uno de los primeros jugadores en conversar con el DT. Ellos se conocían previamente, entre el 2003 y 2007, cuando Ramos actuaba como mediocampista en el fútbol argentino y el ‘Pony’ empezaba su carrera.



Ramos no podrá dirigir en el partido de esta tarde, ante Delfín, en el estadio Monumental, debido a que no fue habilitado. Su lugar lo ocupará el interino José Gavica, que durante la semana estuvo al frente del equipo en dos amistosos.

El juego entre toreros y cetáceos está programado para las 16:15. Ambos clubes ganaron en la fecha anterior.