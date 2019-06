El ‘Diablo’ Cristhian Lara se despide del fútbol profesional a los 39 años

LEA TAMBIÉN

Cristhian Lara tiene una colección de camisetas que decora la sala de su casa. Ahí están los uniformes de los 10 clubes por los que pasó el ‘Diablito’ en su carrera y las camisetas de la Selección ecuatoriana de fútbol.

Un lugar especial ocupan las camisetas de El Nacional y Liga de Quito, equipos con los que logró tres títulos a nivel local. Con los puros criollos fue campeón en el 2005 y, con LDU, en el 2007 y el 2010.



Las imágenes de Lara en los títulos internacionales de la Copa Sudamericana 2009 y de las Recopas 2009 y 2010 con la ‘U’ complementan la decoración de su casa y son una especie de exhibición de su carrera.



Precisamente exglorias de LDU y El Nacional juegan desde las 11:30, de este 29 de junio del 2019, en el Olímpico Atahualpa.

El futbolista, de 39 años, también guarda con afecto especial los zapatos de fútbol con los que jugó y marcó el gol ante Argentina, en el estadio Atahualpa, en un juego por las eliminatorias en el 2005. En ese partido, Ecuador ganó 2-0 y Lara fue un protagonista.



Una colección de fotos de su paso por otros clubes es atesorada como parte de los recuerdos de su larga carrera. Sus tres hijos siempre se sientan a revisar esos recuerdos y cuando puede repasa las anécdotas en cada equipo.

Sin embargo, la vida de ‘El Diablito’ ha cambiado en los últimos días. Organizar su partido de despedida le significó buscar a sus amigos y movilizarse de un lado a otro.

El jueves, por ejemplo, tuvo que reunirse con los funcionarios de AFNA para pulir los detalles de seguridad para su último partido en la cancha del Atahualpa. Allí juegan hoy glorias y exglorias de El Nacional y Liga de Quito.

Desde las 11:30 habrá un homenaje especial para Lara, quien ha vestido y ha triunfado con las camisetas del 'Rojo' y de LDU. Mención aparte: es uno de los futbolistas que participó en el Mundial 2006, con el DT Luis Fernando Suárez.

Suárez.



“Muchos amigos me han apoyado en esta idea del partido. Diego Herrera y Juan Carlos Burbano han sido claves para organizar. El 27 de febrero de 1998 tuve el privilegio de comenzar a jugar al fútbol y ya llegó la fecha para anunciar mi retiro”, contó Lara, emocionado.

El 'Diablo' Lara con la camiseta de Liga en un cotejo contra Deportivo Quito en el 2009. Los azulgranas fueron campeones en esa temporada. Foto: Archivo / EL COMERCIO

El celular de Lara no ha parado de sonar en esta semana. Ayer enviaba y recibía mensajes de sus amigos buscando la confirmación para el juego de hoy. Hasta la mañana de hoy, el DT Edgardo Bauza tendrá la nómina de futbolistas confirmados para el juego.



Futbolistas como Patricio Urrutia, Paúl Ambrosi, Franklin Salas, Renán Calle, Cléber Chalá, Carlos Castro, entre otros, han confirmado su participación en el partido.



Carlos Tenorio, delantero esmeraldeño, envió un video invitando a los hinchas y confirmando su asistencia al juego. ‘El Demoledor’ se mostró emocionado de volver a vestirse de corto y acompañar a su amigo en un día especial.

Uno de los delanteros que mantiene una relación de amistad muy especial es Ebelio Ordóñez. ‘El Corcel’ conoció a Lara desde cuando estuvo en las divisiones formativas de los puros criollos.



El histórico ‘10’ de los criollos se inició a los 13 años en las inferiores y Ordóñez siempre fue como un guía en el complejo El Sauce, en Tumbaco. Según el registro histórico de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, en 1998 Lara ascendió al primer equipo y allí militó hasta el 2006.

El 'Diablito' Lara con la camiseta del Deportivo Quito. Archivo / EL COMERCIO

Lara es cauteloso en el momento de declarar su amor por algún club. Reconoce que llegó a querer a LDU, pero su corazón siempre estuvo con el rojo.



“Tengo tanto agradecimiento con mi ‘Nacho’. Lo llevo adentro, fue gran parte de mi formación profesional y personal. Y en Liga fue donde mejor me fue. Me adoptaron como hijo. Rodrigo Paz me aconsejó de la mejor manera”, reconoció el propio Lara.



Paz siempre le molesta por una decisión que tomó en su carrera. El 2008 se fue a Barcelona y ese año LDU logró el título de la Copa Libertadores.

Sin embargo, Lara sí alcanzó a ser protagonista al siguiente año con LDU. Allí se afianzó su relación con Rodrigo Paz, quien incluso se convirtió en un consejero personal.



Otro de los mejores amigos especiales de Lara es César Benalcázar, preparador físico. Él logró que en los últimos tres años Lara mantenga un buen rendimiento físico con un plan especial. También trabajaron juntos en Oriente Medio.

Lara todavía no ha decidido su futuro. No descarta seguir vinculado al fútbol como entrenador en las formativas o entrar a estudiar.



Biografía. Nació en Quito el 27 de abril de 1980. Tiene 39 años.

Trayectoria. Jugó en El Nacional, Al-Wakrah (Catar), Liga de Quito, ­Barcelona, el Dep. Pereira y Real Cartagena (Colombia), Manta, Deportivo Quito, Dorados y Clan Juvenil.



Se Inició en las formativas del cuadro militar y jugó ahí en varios períodos. Fue convocado a la Tri para las eliminatorias al Mundial del 2006.



El primer año en LDU fue el 2007. Luego estuvo en el 2009 y el 2010.



Defendió también los colores del Deportivo Quito y Barcelona.