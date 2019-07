Deportivo Cuenca, suspendido por deudas, no jugará ante América 

¡Deportivo Cuenca de mal en peor! No se cancelan los sueldos a los jugadores, ya perdió un punto por no presentar roles de pago; no se pagan las deudas a acreedores y esto genera la suspensión del Cuenca, que no podrá viajar a Quito para enfrentar al América. Se toca fondo. https://t.co/5F6ZfCWTF8