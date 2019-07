Deportivo Quito recibirá en Barrionuevo a Estudiantes de la Católica

LEA TAMBIÉN

Sociedad Deportivo Quito, líder del Torneo Masculino de Fútbol Amateur en la capital ecuatoriana, recibirá a Estudiantes de la Católica en el estadio de la Liga Barrial Barrionuevo, el domingo 28 de julio del 2019 a las 12:00.

El escenario del sur capitalino, según confirmaron los dirigentes chullas, tiene una capacidad para 1500 aficionados.



La 'AKD' jugó varios cotejos como local en Chimbacalle, también en el sur de la ciudad, pero en esta ocasión lo hará en Barrionuevo. La dirigencia asegura que esa cancha está en buenas condiciones.



El Deportivo Quito es líder del certamen con 34 puntos y 32 de gol diferencia. Ese mismo puntaje tiene Cumbre Alta, pero con 19 goles a favor.



En el último cotejo, los azulgranas golearon 4-1 a U. I. SEK.





La fecha 16 del torneo Amateur tendrá los siguientes partidos:_



Sábado 27 de julio

Estadio San Antonio

09:00, Millonarios vs. U. Metropolitana



Estadio de Guayllabamba

09:00, Santa Cruz vs. U. I. SEK



Estadio Los Cocos - San Antonio

10:00, Atahualpa vs. Quito Corazón



Estadio Los Cocos - San Antonio

12:00, Luz de América vs. Parque F. C.

Domingo 28 de julio

Estadio Barrionuevo

12:00, S. D. Quito vs. Estudiantes de la Católica



Según confirmaron los organizadores, el partido entre Graf y Cumbre Alta quedó aplazado para 15 días.

Tabla de posiciones

1. S. D. Quito, 34 puntos +32 gol diferencia

2. Cumbre Alta, 34 +19

3. U. Metropolitana, 28 +20

4. Quito Corazón, 28 +14

5. Estudiantes de la Católica, 28 +13

6. U. I. SEK, 21 +2

7. Graf, 20 -5

8. Parque F. C., 18 -13

9. Luz de América, 14 -18

10. Santa Cruz, 12 -22

11. Atahualpa, 10 -22

12. Millonarios, 6 -20