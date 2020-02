El caos en el calendario deportivo por el coronavirus se extiende fuera de China

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El caos provocado en el calendario deportivo por la epidemia de coronavirus en China se extiende a los países vecinos, con la anulación este lunes 10 de febrero del 2020 de los torneos de golf femenino de Singapur y Tailandia.

Competiciones deportivas anuladas, aplazadas, deslocalizadas o amenazadas:



Fútbol

​

- Campeonato de China: La temporada de la Super Liga, que tenía que comenzar el 22 de febrero, fue aplazada así como “todas las competiciones de todo tipo y a todos los niveles” con el objetivo de proteger a los jugadores y al público, indicó la federación.



- Liga de Campeones de Asia: Los partidos que implican a los equipos chinos han sido aplazados a principios de abril, con la excepción de los que debe jugar el Beijing Guoan, cuyo efectivo se ha instalado en Corea del Sur.



- Clasificación Copa del Mundo 2022: La Confederación Asiática (AFC) no ha tomado una decisión sobre los partidos de clasificación del equipo chino, previstos el 26 y el 31 de marzo, ante Maldivas y Guam. Los partidos que implican a Hong Kong y Guam también podrían verse alterados.



- Torneo de clasificación olímpica de fútbol femenino: los partidos previstos del 3 al 9 de febrero en Wuhan entre China, Taiwán, Tailandia y Australia fueron deslocalizados a Sídney. A su llegada, el equipo chino fue puesto en cuarentena, pero podrá jugar la semana próxima.



Golf

​

- LPGA: Los torneos de Pataya, que tenía que comenzar el 20 de febrero, y el de Singapur, previsto una semana más tarde, fueron anulados por el circuito estadounidense de golf femenino. Con la anulación a finales de enero de la competición en la isla de Hainan, el circuito femenino no disputará los tres eventos asiáticos de principio de temporada más lucrativos.



- PGA: La clasificación para el Open de China, prueba del circuito europeo, prevista del 25 al 28 de febrero en Haikou, fue deslocalizada a Lagoi, en Indonesia. La organización no ha comunicado su decisión sobre la prueba principal, que debería comenzar el 26 de marzo en Sanya.



Atletismo

​

- Mundial en sala: Previsto en Nankin del 13 al 15 de marzo, ha sido aplazado a 2021. La competición tenía que ser la primera gran cita de 2020, solo cuatro meses antes de los Juegos de Tokio (24 julio - 9 agosto del 2020) .



- Campeonato de Asia en sala: La Asociación Asiática anuló la cita continental, que debería disputarse entre el 12 y el 13 de febrero en Hangzhou (China) .



Esquí Alpino

​

- Etapa de la Copa del Mundo masculina: La montaña Xiaohaituo, en el distrito de Yanqing, a 50 km. al norte de Pekín, sede de los Juegos de Invierno 2022, tenía que recibir del 12 al 16 de febrero un descenso y un supergigante. La Federación Internacional de Esquí (FIS) deslocalizó la cita a Saalbach-Hinterglemm (Austria) .



Ciclismo

​

- Vuelta a Hainan: En el programa de la UCI ProSeries (la segunda división del ciclismo mundial) desde este año, esta prueba iba a celebrarse del 23 de febrero al 1 de marzo en la isla meridional de Hainan, pero fue anulada por la Unión Ciclista Internacional (UCI) .



Boxeo

​

-Torneo de clasificación olímpica: Previsto del 3 al 14 de febrero en Wuhan, este torneo ha sido deslocalizado a Amán (Jordania) del 3 al 11 de marzo.



Esport



- Liga china del League of Legends: Riot Games, editor del famoso videojuego, decidió aplazar la reanudación del campeonato LPL 2020 (League of Legends Pro League) , prevista inicialmente para el 5 de febrero.



- Overwatch: Las partidas del Overwatch League que se debían disputar en China entre febrero y marzo, no se disputarán. La organización no ha dicho ni cuándo ni dónde serán reprogramadas.



Natación

​

- Series Mundiales de clavados: la etapa china de las World Series tenía que disputarse en Pekín del 7 al 9 de marzo, pero fue anulada por la Federación Internacional de Natación (FINA) .



- Natación sincronizada: La prueba china de las Series Mundiales de natación sincronizada, prevista del 23 al 25 de abril en Suzhou (este) , también fue anulada, añadió la FINA.



Auto

​

- Fórmula E, Gran Premio de Sanha: Previsto el 21 de marzo en la isla meridional de Hainan, fue anulado.



- Fórmula 1, Gran Premio de China: Previsto en Shanghai del 17 al 19 de abril, es uno de los grandes acontecimientos deportivos del país. La Federación Internacional del Automóvil sigue la situación y por el momento no ha tomado una decisión.



Bádminton

​

- Masters de China: Previsto el 1 de marzo en Lingshui, en la isla de Hainan, fue aplazado, sin fijar una nueva fecha, tras la retirada de varios jugadores.



- Campeonato de Asia: Previsto en Wuhan del 21 al 26 de abril, la competición que sirve de clasificación para los Juegos 2020 está pendiente de una decisión de la federación internacional.



Lucha

​

- Clasificación para los Juegos: La clasificación asiática, programada del 27 al 29 de marzo, no se disputará en Xi'an (centro) como estaba previsto. La Federación Internacional de Lucha todavía no ha designado una nueva sede.