Óscar de la Hoya se plantea ‘muy en serio’ presentarse a elecciones presidenciales de 2020

El exboxeador de origen mexicano Óscar de la Hoya se está planteando “muy, muy en serio” presentarse a las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2020, según reveló en una entrevista para el sitio especializado en celebridades TMZ.

“Lo estoy pensando muy, muy en serio. Realmente quiero perseguirlo. Obviamente hay muchos motivos para ello. Ahora estoy juntando un equipo para explorar (esta posibilidad), ver si tiene sentido pero desde hace años, desde que empecé mi carrera como profesional, millones de personas me han dicho: ‘¿Por qué no te presentas a las elecciones? ¿Por qué no te levantas y alzas la voz?’ Y obviamente la voz más alta es la del presidente”, señaló el expúgil.



De la Hoya, nacido en Los Ángeles y descendiente de padres mexicanos, es considerado uno de los mejores boxeadores de la historia. Ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Barcelona en 1992 y lograr seis títulos mundiales en seis categorías diferentes (de superpluma a mediano).



“Si los números son correctos y me dicen que se ve bien, entonces lo haré”, aseguró.



El ‘Golden Boy’ se retiró definitivamente en 2009 luego de sufrir una derrota por nocáut técnico ante el filipino Manny Pacquiao tras un récord como profesional de 39 victorias (30 por nocáut) y seis derrotas.



En 2000 lanzó su álbum “Oscar de la Hoya”, que le valió una candidatura a los Grammy.



Una vez alejado de los cuadriláteros, fundó la conocida promotora Golden Boy Promotions, una de las más relevantes del panorama deportivo, que cuenta entre otros con púgiles de la talla de Saúl ‘Canelo’ Álvarez.