¿Demba Ba víctima de racismo? La Federación china abre investigación 

La Federación china de fútbol anunció este lunes la apertura de una investigación que debe determinar si Demba Ba, futbolista senegalés del Shanghai Shenhua, fue víctima de insultos racistas por parte de un rival, prometiendo una “ sanción severa ” si los hechos son demostrados.

Un fuerte altercado enfrentó al exatacante del Chelsea, muy enfadado, con el centrocampista Zhang Li, del Changchun Yatai, este sábado durante el partido del Campeonato, que provocó un principio de tángana entre los jugadores.



Varios medios de comunicación informaron sobre el carácter racista de las palabras dirigidas a Demba Ba y reclamaron la apertura de una investigación, a medida que la polémica fue creciendo en las redes sociales.



“Si esto es cierto, habrá una sanción severa de acuerdo con las reglas”, anunció la Federación nacional, que no mencionó a ningún jugador en particular.



“Nos oponemos al racismo en todas sus formas”, continuó.



Ba no se ha pronunciado al respecto, pero retuiteó mensajes de apoyo y de lucha contra el racismo en las redes sociales.



Su entrenador Wu Jingui había confirmado después del partido, disputado en Changchun (1-1) , que “ un jugador del Yatai empleó insultos en su contra”.



El delantero formado en Francia pero que se dio a conocer en el fútbol alemán con el Hoffenheim (2007-2011) , vivió una primera etapa en el Shanghai SIPG entre 2015 y 2016 antes de regresar a este club en julio.