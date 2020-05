La defensa de Francisco Egas alega que fue ilegal la destitución

LEA TAMBIÉN

Carlos Galarza se prepara para su comparecencia ante el Comité de Ética de la Conmebol, el próximo lunes 18 de mayo del 2020. Esto es parte de la investigación que realiza el organismo sudamericano por los cambios que se realizaron en el Directorio de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), en la polémica elección de Jaime Estrada, en reemplazo de Francisco Egas.

“Estoy muy contento porque vamos a poder explicar que actuamos apegados a nuestros estatutos, que no hubo nada ilegal”, dijo Galarza, elegido como vicepresidente de la FEF, el 24 de abril y ratificado durante un Congreso Extraordinario, el 1 de mayo.



Además de Galarza, también comparecerán Jaime Estrada, Édison Ugalde, Amilkar Mantilla, Vicente Mantilla y Alfonso Murillo, quienes firmaron el acta con los cambios en el Directorio. A todos se les abrió un expediente en la Conmebol.



Galarza contó a este Diario que las comparecencias serán personales, en horarios diferentes. “Estoy tranquilo, pese a que los estatutos son caducos, hemos actuado acorde a el”, dijo.



La polémica entre los dos bandos en la FEF se mantiene. Galarza está en desacuerdo que Egas asista a la reunión con Ministra de Gobierno, María Paula Romo, para hablar sobre la propuesta de los protocolos para retomar el fútbol.



“¿A quién va a representar Egas en esa reunión, si fue rechazado por los directivos, por los clubes y asociaciones?”, dijo Galarza.



Este jueves 14 de mayor, en la tarde, estaba previsto que Egas realizara la verificación de su firma en un juzgado de Quito, para desistir de la acción de protección y medidas cautelares que interpuso contra los seis directivos.



Felipe Rodríguez, abogado de Egas, aclaró que el directivo seguirá defendiéndose para evitar su destitución de la presidencia de la FEF. “Desistir de la medida cautelar no significa que deja de existir. Peleamos en el fondo del caso y no nos perdemos en las formas, tenemos argumentos para defender nuestra postura ante la Conmebol”, dijo.