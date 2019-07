Segundo doblete para Deceuninck, con etapa para Viviani y Alaphilippe de amarillo

LEA TAMBIÉN

Sigue la fiesta en el equipo Deceuninck-Quick Step: su esprínter italiano Elia Viviani ganó la 4ª etapa, este martes 9 de julio del 2019 en Nancy, y el francés Julian Alaphilippe conservó el maillot amarillo del Tour de Francia enfundado el lunes tras ganar la tercera etapa.

Para Viviani, que todavía no había ganado en el Tour, es su estreno. El campeón olímpico en pista en la categoría ómnium en Rio-2016 se llevó el esprint masivo que puso fin a esta etapa soleada de 213,5 kilómetros.



Viviani remontó en los últimos metros al noruego Alexander Kristoff (UAE Emirates) , el primero en disparar. El australiano Caleb Ewan (Lotto) ocupó la tercera plaza, justo por delante del eslovaco Peter Sagan (Bora) y del holandés Dylan Groenewegen (Jumbo) .



Si bien el italiano ya había sumado triunfos de etapa en el Giro de Italia y en la Vuelta a España, todavía le faltaba levantar los brazos en la 'Grande Boucle', donde debutó en 2014. Lo logró cinco años más tarde, convertido en un ciclista exitoso (74 victorias) .

El francés Julian Alaphilippe conservó el jersey amarillo de líder del Tour de Francia tras la etapa del 9 de julio del 2019. Foto: AFP



Anunciada su marcha al equipo Cofidis la próxima temporada -aunque el corredor aún no lo ha confirmado- Viviani puso el broche al trabajo colectivo de su escuadra. El propio Alaphilippe se posicionó incluso al frente del pelotón cuando se pasó por la pancarta del último kilómetro, antes de que el danés Michael Morkov y el argentino Maximiliano Richeze lanzaran al italiano.

“Me faltaba esta victoria en el Tour. Era mi objetivo de la temporada. Quería ganar la primera etapa pero, cuando llegamos al Tour, no es fácil”, declaró Viviani, primer italiano en ganar en el Tour desde que lo consiguiera Fabio Aru en 2017 en La Planche des Belles Filles.

Día tranquilo para Alaphilippe

“Es un inicio de Tour excepcional. Elia estaba motivado para el esprint, hemos controlado”, explicó Alaphilippe luego de felicitar a su compañero. “He vivido uno de los mejores días de mi carrera con los ánimos del público, el maillot amarillo y la victoria de Elia para terminar”, celebró.



En esta etapa de transición, soleada, destacaron tres corredores, el suizo Michael Schär (CCC Team) , el belga Frederik Backaert y el francés Yoann Offredo (Wanty) , escapados desde el comienzo.

El trío estuvo controlado desde la distancia por un pelotón comandado por tres equipos (Lotto, Deceuninck, Jumbo) que solo dejaron un máximo de 3 minutos y medio de ventaja. Schär fue atrapado en la última cota, a 16 kilómetros de meta.



El galo Lilian Calmejane probó fortuna antes de los últimos 10 kilómetros, pero no pudo evitar que le cazara el grupo a falta de 6, anticipando un esprint masivo.



“Habría sido diferente con un poco más de viento. Era un bonito día y entonces, en los últimos 50 kilómetros, se volvió caótica y estresante”, afirmó el defensor del título, el galés Geraint Thomas (Ineos). “En el último descenso, no me atrevía a mirar el contador, miraba delante de mí. En el equipo cada uno ha hecho perfectamente su trabajo, fue perfecto”, añadió.



El miércoles tendrá lugar la quinta etapa, de media montaña y dos subidas de segunda categoría incluidas, entre Saint-Dié-des-Vosges y Colmar (175,5 km).

Se pueden dar varios escenarios en el desarrollo de esta etapa, desde una llegada en solitario hasta un esprint de pocos ciclistas o a la cabeza de un primer pelotón.



“Conozco un poco el final, la escapada puede llegar hasta el final o puede ser un esprint ” de pocos corredores, comentó Alaphilippe, que tiene opciones de seguir vistiendo el maillot amarillo al menos un día más. “Mañana (miércoles) será más difícil, pero seguro que continuaremos defendiendo el maillot. El final es más duro con respecto a las etapas que hemos tenido hasta el momento. Pero el equipo es fuerte, yo sigo dando el máximo”, aseguró el líder del ránking mundial de la Unión Ciclista Internacional (UCI).