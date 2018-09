Daniel Angulo se propuso evitar otra expulsión

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Daniel Angulo salió frustrado de la cancha del Atahualpa hace 10 días. Un golpe que propinó al zaguero oriental Luis Romero, al disputar una pelota en un salto, hizo que lo expulsaran y El Nacional se quedó con 10 jugadores.

Su equipo terminó perdiendo 2-1 y él terminó con ‘bronca’. En un signo de arrepentimiento, ayer expresó que ha “aprendido de los errores” cuando se le consultó sobre la suspensión.

“Estoy con mucho entusiasmo, fe y aprendiendo de los errores. Quiero aportar para que el equipo termine lo más alto (en la tabla de posiciones”, recalcó el atacante de los rojos.



Esta temporada lleva cinco tantos con el equipo militar en el torneo, dos menos que Miguel Parrales, quien es el máximo artillero del plantel.

Su mejor campaña fue en el 2014, cuando llegó a marcar 16 conquistas con el Independiente. Al año siguiente, en el mismo club, terminó con 13.



Esto le permitió salir al exterior al Santa Fe de Colombia. Sin embargo, desde entonces no ha logrado consolidarse en un club. Pasó por el Deportivo Pasto, Liga de Quito y el CSA de la tercera división de Brasil hasta llegar esta temporada a El Nacional.



Por la expulsión, no fue citado por el entrenador Eduardo Favaro para el cotejo ante Emelec. Su puesto lo ocupó Miguel Parrales, atacante manabita, quien tiene una dolencia y no podrá jugar mañana.



Ante ello recuperará la titularidad. Durante esta semana, se ejercitó con la consigna de mantenerse bien físicamente a la espera de ser convocado para el cotejo. Además, se enfocó en controlar su temperamento para evitar ser expulsado.



“Me encuentro 100% en el aspecto mental”, destacó el ariete, quien es uno de los bromistas en la concentración del cuadro militar.

Su paso por Liga, en el 2016, tampoco fue satisfactorio. Al final de la temporada, el directivo Rodrigo Paz cuestionó su trabajo. Explica que ese año marcó seis goles y dice que es una etapa que dejó atrás.

Por ahora quiere jugar ante el Macará en el duelo de mañana en el estadio Olímpico Atahualpa, a las 19:15. Con este encuentro se abrirá la undécima fecha de la segunda etapa.



Al entrenador Favaro le urge alcanzar una victoria, puesto que en esta etapa su equipo es octavo, con 12 puntos.

Sin Muñoz ni Parrales

Además de la ausencia de Parrales, El Nacional no contará con su capitán, el mediocampista Adolfo Muñoz.



Ambos están bajo observación médica. Muñoz sintió una dolencia tras el partido ante Emelec.



Otro de los ausentes será Christian Cordero, quien decidió operarse por una dolencia que lo aqueja desde hace meses. El volante viajó a Cuenca para someterse a chequeos médicos. Ahí será operado.



La buena noticia para Favaro es el retorno de Johan Padilla. El arquero cumplió una suspensión y volverá al arco de los puros criollos. José Cárdenas lo reemplazó.