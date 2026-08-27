Daniela Darquea logró un increíble hoyo en uno con un ‘slam dunk’, una de las jugadas más difíciles del golf

La golfista ecuatoriana Daniela Darquea protagonizó una de las jugadas más espectaculares de la jornada en el FM Championship, torneo del LPGA Tour que se disputa del 27 al 30 de agosto en el TPC Boston, en Estados Unidos.

Durante la primera ronda, la tricolor consiguió un impresionante ‘slam dunk’ desde 160 yardas en el hoyo 11, al embocar la pelota directamente desde el aire sin que esta tocara previamente el green.

El golpe, ejecutado con un hierro 6, significó además el tercer hoyo en uno (ace) de la carrera de Darquea en el LPGA Tour.

La espectacularidad de la acción provocó que el propio circuito femenino destacara el golpe de la ecuatoriana en sus redes sociales.

¿Cómo fue el espectacular hoyo en uno de Daniela Darquea?

El momento se produjo en el hoyo 11 del TPC Boston, durante la primera ronda del FM Championship.

Darquea se encontraba a 160 yardas del hoyo cuando ejecutó su golpe con un hierro 6.

La pelota tomó dirección directa hacia la bandera y terminó ingresando al hoyo sin tocar previamente el green. Gracias a esto completó lo que en el golf se conoce como un ‘slam dunk’.

La jugada no solo significó un hoyo en uno, sino que elevó todavía más su dificultad por la forma en la que la pelota terminó dentro del hoyo.

Para Darquea también tuvo un significado especial: se trató del tercer ace que consigue durante su trayectoria en el LPGA Tour.

SLAM DUNK ACE…. and she had no idea 🤣



Daniela Darquea's perfect shot never touched the ground on the way to the hole! pic.twitter.com/4rE3E5nF06 — LPGA (@LPGA) August 27, 2026

¿Qué es un ‘slam dunk’ en golf?

El término ‘slam dunk’ se utiliza en golf cuando una pelota lanzada desde cierta distancia entra directamente en el hoyo desde el aire, sin necesidad de rodar previamente por el green.

A diferencia de un hoyo en uno convencional, en el que la pelota puede rebotar o desplazarse varios metros antes de ingresar, en un ‘slam dunk’ el golpe debe tener una precisión extraordinaria tanto en distancia como en dirección.

La pelota puede impactar directamente dentro de la copa o golpear el asta de la bandera antes de ingresar.

Por esa combinación de potencia y precisión, se trata de una acción poco habitual incluso dentro del golf profesional y suele producir imágenes especialmente llamativas.

¿Cómo le fue a Daniela Darquea en la primera ronda?

Más allá de su espectacular hoyo en uno, Darquea tuvo una jornada complicada en la clasificación general del FM Championship.

La ecuatoriana completó su primera ronda con una tarjeta de +5, resultado que la ubicó en el puesto 122 del torneo al cierre de su participación en la jornada.

Pese a su posición, el ‘slam dunk’ terminó convirtiéndose en uno de los momentos destacados del día y recibió difusión a través de las plataformas oficiales del LPGA Tour.

Una referente del golf ecuatoriano

Daniela Darquea comenzó a practicar golf cuando tenía apenas cuatro años y con el paso del tiempo se convirtió en una de las principales referentes ecuatorianas de este deporte.

En 2019 hizo historia al conseguir su tarjeta completa para competir en el LPGA Tour, consolidando su presencia en el principal circuito profesional femenino.

Ese mismo año alcanzó el Top 100 del ranking mundial, el mejor registro de su trayectoria.

Entre sus resultados internacionales más destacados se encuentran el subcampeonato del AmazingCre Portland Classic de 2022, el segundo lugar en el PIF London Championship de 2025 y la sexta posición en el Walmart NW Arkansas Championship de 2019.

También alcanzó el Top 10 del Bank of Hope LPGA Match-Play de 2023, además de registrar varias actuaciones dentro de los 20 primeros puestos en torneos profesionales.

Actualmente ocupa el puesto 254 del ranking mundial y continúa siendo una de las principales representantes del golf ecuatoriano en el circuito internacional.