Damián Frascarelli negó haber usado términos racistas ante el D. Cuenca

Damián Frascarelli dio su versión del altercado ocurrido con Édison Preciado, al final del partido entre Deportivo Cuenca y Guayaquil City, en el estadio Alejandro Serrano. Según el ariete del club austral, el golero uruguayo lo insultó con términos racistas... y este lo negó.

A través de una conferenciad de prensa este lunes 17 de septiembre del 2018, el meta del club porteño expresó que quiere "limar las asperezas porque somos compañeros de profesión". Luego, sobre los supuestos insultos, sostuvo: "Yo soy trigueño, tenemos el mismo color de piel, no podría discriminarlo jamás".



El arquero que lleva dos años en el país se justificó que al inicio fue una "discusión normal" y admitió que sí hubo un rose. Pero dijo que se trató de esos roses habituales entre jugadores en la cancha.



"Simplemente fue un hecho aislado, como pasó con Barcelona SC que tuve una discusión con otros jugadores", recalcó.



La prensa presenten en el lugar insistió en consultarle sobre la aseveración de Preciado, quien dijo que supuestamente le dijo "negro de mierda" al final del cotejo.



"Mis descendientes por parte de papá son de piel oscura y el 95% de mis compañeros son así. Entonces, me estaría insultando a mí mismo y eso no es así", agregó Frascarelli.

