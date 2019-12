Los seis cupos que se ofrecen para jugadores extranjeros generan controversia

LEA TAMBIÉN

Con 18 de 24 votos posibles, el Consejo de Presidentes de la Liga Profesional de Fútbol (LigaPro) aprobó que para la temporada del 2020, los clubes de la Serie A puedan tener a seis futbolistas extranjeros en cancha, en el campeonato.

El principal argumento expuesto por los dirigentes de los clubes en el Consejo de Presidentes de la LigaPro fue el alto costo económico de los futbolistas nacidos en Ecuador.



Miguel Ángel Loor, presidente de la LigaPro, explicó que fue un pedido con una aprobación ‘abrumadora’. “Los clubes están invirtiendo mucho dinero en otras cosas. Ven que los jugadores extranjeros alivian el mercado y pueden ayudarlos”, justificó Loor.



Según la normativa del ente rector del fútbol, de los seis extranjeros en cancha, a mitad de año, se podrá cambiar a dos. En el 2018 se permitía hasta cuatro extranjeros en cancha.



Este año la LigaPro ya incrementó a cinco el cupo de foráneos. Sin embargo, tampoco hay una normativa que regule la participación de nacionalizados en la cancha. Esa es una de las observaciones de la Asociación de Futbolistas del Ecuador (AFE).

El titular del gremio de futbolistas, Iván Hurtado, cuestiona la decisión de incrementar el cupo. “Nuestra postura ha sido pública. No estamos de acuerdo porque se quita un espacio a jóvenes de nuestro medio. Eso fue aprobado por los dirigentes de la LigaPro y no por AFE”, dijo el ‘Bam Bam’.



Nasib Neme, presidente de Emelec, hizo una precisión en el tema: no es obligatorio para los equipos ocupar las seis plazas. Otro de los dirigentes que argumentó la medida fue Esteban Paz, de LDU.



Según el directivo, los jugadores nacionales se han vuelto muy costosos. “Es por eso que se obligó a la LigaPro a incrementar el cupo de extranjeros”, reconoció Paz.



Al no existir límite en el número de futbolistas no nacidos en Ecuador en la cancha, un equipo puede llegar a tener hasta 11 jugadores no nacidos en el país en un partido.



Solo en la última década se nacionalizaron 28 jugadores. Los últimos dos en lograr la cédula de ecuatorianos fueron Juan Manuel Tévez y el uruguayo Matías Duffard. Ambos empezaron el año como extranjeros, pero en el 2020 podrán jugar como ecuatorianos.



Aunque los directivos son cautos en revelar cifras en los clubes, explican que es más económico traer un extranjero que buscar un jugador local.



Uno de esos casos es el Deportivo Cuenca. Según el balance económico del club fue más barato contratar al goleador Raúl Becerra y al volante Emmanuel Martínez que retener a Washington Vera.



Iván Mendoza, del Guayaquil City, admite que hay futbolistas locales que exigen salarios elevados y es posible encontrar foráneos a mitad de precio y eso se ajusta a la realidad y a los presupuestos que controla la LigaPro.



La AFE argumenta que la medida quitará espacio a los talentos jóvenes. En este año, en los 16 equipos actuaron 67 futbolistas menores de 20 años. Pero también en 15 clubes jugaron 80 extranjeros.



Uno de los equipos que no tuvo cuota foránea fue El Nacional. La presidenta Lucía Vallecilla no es partidaria de romper el reglamento del equipo. “Trataremos de armar un buen plantel con jugadores criollos como ha sido la filosofía del equipo. Es una decisión tomada por la mayoría”, reconoció Vallecilla.



No hay marcha atrás en el plan de la LigaPro. A pesar del reclamo de la AFE no se cambiará esta normativa.

Otro de los críticos al aumento es el entrenador argentino Jorge Célico, de la Selección Sub 23. El técnico y director de las divisiones formativas de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), cuestiona porque no se da oportunidad a juveniles y hay poco espacio en la Serie A.

“Nuestra obligación es formar a los jóvenes, no solamente estar esperando qué día llegan a primera; el 90% no llega a cumplir su meta”, dijo el DT.

Célico logró el título con la Selección Sub 20 en el Sudamericano y logró el tercer lugar en el Mundial de Polonia con jóvenes.