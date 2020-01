La LigaPro 2020 empezará el 14 de febrero con la visita de LDU a Cuenca

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La Liga Profesional de Fútbol (LigaPro) ya tiene definido el calendario de las 30 fechas del campeonato de la Serie A para el 2020. Con 16 clubes y un nuevo sistema, el inicio del torneo está previsto para el viernes 14 de febrero. Según la programación inicial de la LigaPro, el torneo iniciará en el estadio Alejandro Serrano Aguilar con el juego entre Deportivo Cuenca y Liga de Quito. El juego será a las 20:00.

En la primera jornada, según la organización, se establecieron tres partidos para sábado, tres para domingo y uno para el lunes. Sin embargo, la agenda tendrá un cambio necesario. El cotejo entre Independiente del Valle y Mushuc Runa está programado para el lunes 17 de febrero, pero los rayados de Sangolquí tendrán el juego de la Recopa contra Flamengo, el 19. Por eso será necesario el cambio de día y hora.



La LigaPro y la cadena GolTV, dueña de los derechos de transmisión del campeonato local, tiene previsto revisar la programación esta semana. Una de las alternativas es cambiar con un partido de sábado. Los rayados esperan la confirmación para el debut de la fecha o a su vez que se difiera el primer partido del año.

Según el formato de este año, el torneo se jugará con dos etapas. En las primeras 15 fechas, el club que termine en el primer lugar será el primer finalista. Luego, los equipos empezarán de cero en la tabla y después de los 15 juegos de vuelta, el que termine en el primer lugar será el otro finalista.

La primera fecha se jugará así:



Viernes 14 de febrero

Estadio Alejandro Serrano Aguilar/ 20:00

Deportivo Cuenca vs. Liga de Quito

Sábado 15 de febrero

Estadio Bellavista / 13:00

Macará vs. Universidad Católica



Estadio Nueve de Mayo/15:30

Orense vs. Emelec



Estadio Gonzalo Pozo /18:00

Aucas vs. Delfín

Domingo 16 de febrero



Estadio Atahualpa /13:00

El Nacional vs. Liga de Portoviejo



Estadio Cristhian Benítez/ 15:15

Guayaquil City vs. Olmedo



Estadio Monumental/17:30

Barcelona vs. Técnico Universitario

Lunes 17 de febrero

Estadio Rumiñahui/ 19:30

Independiente vs. Mushuc Runa