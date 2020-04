El alemán Mesut Özil rechaza acogerse a una reducción salarial por la pandemia del covid-19

LEA TAMBIÉN

El futbolista alemán Mesut Özil se negó a aceptar el recorte salarial planteado por su actual equipo, el Arsenal de Inglaterra, por considerar que es demasiado pronto para que los clubes hablen de una crisis económica producida por la pandemia global del covid-19.

Debido a la suspensión de las diversas ligas del mundo para evitar la propagación del coronavirus, son varios los clubes que buscan alternativas para evitar una aguda crisis económica. Entre las medidas contempladas está la reducción del salario de los futbolistas.



El Arsenal de la Premier League planteó un recorte del 12,5% en el salario de los jugadores durante 12 meses, para contribuir a seguir pagándole al resto de los trabajadores de la institución, pero tres futbolistas decidieron no acogerse a la propuesta del club.



Según el diario británico ‘Mirror’, Özil ─el futbolista mejor pagado del plantel─ es uno de los tres miembros de la plantilla de los ‘Gunners’ que rechazaron reducir sus ingresos, lo que desató la polémica en Inglaterra.



El mediocampista, que llegó a Londres en el verano del 2013 luego de un paso por el Real Madrid, espera que su decisión sea respetada, de igual forma que él respeto la de sus compañeros.



Con un sueldo de más de USD 430 000 a la semana, el exinternacional con Alemania aseguró que las medidas adoptadas por el club son prematuras, y no descarta acogerse a una reducción de sus ingresos en un futuro. Según su representante, Erku Sogut, él excampeón del mundo espera comprobar el impacto de la pandemia en la economía de los clubes para tomar una decisión.



“El aplazamiento es una opción, pero no hay que acordar un recorte hoy cuando los clubes aún pueden obtener las mismas ganancias que el año pasado. El impacto financiero en los clubes podremos verlo en tres o seis meses, pero no ahora”, aseguró para el portal ‘Mirror’.

La postura del alemán recibió fuertes críticas por parte de dos exfiguras de la Premier, Gary Neville y Jamie Carragher, quienes califican de ‘indefendible’ la decisión del mediocampista de 31 años.



“El principio de no estar juntos como grupo es indefendible. Eres un equipo dentro y fuera del campo (…) Simplemente demuestra la complejidad de lo que está sucediendo en los clubes de la Premier League en este momento. El fútbol se está comiendo de adentro hacia afuera”, manifestó Neville en Sky Sports.



El Arsenal no se pronunció sobre los tres jugadores que decidieron no acogerse al recorte, pero emitió un comunicado en sus redes sociales agradeciendo el gesto del resto de la plantilla, encabezada por su entrenador, el español Mikel Arteta. Según el comunicado, los ingresos pueden ser reembolsados en caso de que el plantel obtengan éxitos deportivos durante las próximas temporadas, lo que ayudaría a equilibrar la economía de la institución.

De acuerdo con el portal británico, el club ya entró en negociaciones con los otros dos jugadores involucrados para convencerlos de unirse a los 24 compañeros que sí aceptaron la reducción, lo que dejaría solo al alemán.