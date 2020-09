USD 280 000 es el costo de la Superliga femenina de Ecuador que se jugará desde el sábado 12 de septiembre 

LEA TAMBIÉN

La mañana de este viernes 11 de septiembre de 2020 se realizó la presentación de la Superliga femenina que comenzará el sábado 12. En este evento, presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, Francisco Egas, informó que el evento costará USD 280 000.

Este costo será financiado por fondos propios, además del aporte de la Federación Internacional de Fútbol, FIFA, y de la Confederación Sudamericana de Fútbol, para la difusión y respaldo de fútbol femenino.



“Otro rubro importante será el aporte de la empresa privada”, dijo el dirigente. La FEF firmó con las cableras DirecTV y CNT para la transmisión de la mayoría de partidos de la Superliga.



Egas dijo que dinero no se entregará los clubes, porque estos se utilizarán en la logística: se financiará el traslado de los planteles y en algunos casos el pago de hospedaje. “Vamos a garantizar las medidas sanitarias de las jugadoras”. En el evento también se presentó el balón oficial de la Superliga, marca Molten.



La primera fecha de la Superliga se jugará así:



Sábado 12 de septiembre



10:00 Ñañas vs. San Miguel



Estadio Tababela



Árbitra: Rose Tasigchana







14:30 Liga de Quito vs. Macará



Estadio Rodrigo Paz



Árbitra: Patricia Robles.







15:00 El Nacional vs. Quito FC



Complejo de Tumbaco



Árbitra: Alexandra Chicharrón







16:00 Carneras UPS vs. Olmedo



Estadio Valeriano Gavinelli



Árbitra: Érika Pinos







15:00 Emelec vs. Guayaquil City



Complejo de Emelec



Árbitra: Marcelly Zambrano







Domingo 13 de septiembre



10:30 IDV vs. Técnico U.



Estadio IDV



Árbitra: Itati Vera







14:00 Barcelona vs. 7 de Febrero



Complejo de Barcelona



Árbitra: Ariana Orellana







15:00 D. Cuenca vs Liga de Macas



Estadio Alejandro Serrano



Árbitra: Verónica Guazhambo