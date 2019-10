Corinthians tiene un equipo poderoso para la Libertadores

LEA TAMBIÉN

Corinthians es uno de los favoritos al título de la Copa Libertadores de América. Ya la ganó en el 2017 y ahora viene por otra corona. “Tenemos un equipo que ha realizado una temporada fantástica en Brasil. Hemos jugado 40 partidos y tenemos 36 victorias”, detalló el entrenador Arthur Elías.

El certamen continental comenzará esta tarde en Quito con la participación de 16 clubes de Sudamérica, de ellos dos serán ecuatorianos: el campeón Deportivo Cuenca y el club Ñañas, ambos debutantes en el certamen continental.



Corinthians llegó el lunes pasado y, por las circunstancias políticas que vive el país, ha podido entrenarse dos días de manera completa. Ayer lo hizo en la cancha Christian Benítez de la Casa de la Selección.



Pese a esas complicaciones, es un equipo favorito. Arthur Elías, un joven estratega de 38 años, dirige al ‘Timao’ desde hace cuatro años, cuando el club decidió contar con un equipo femenino. “Trajimos un plantel con 20 jugadoras, dos de ellas son guardametas. El promedio de edad es 27 años, es un equipo maduro”, afirmó el entrenador.



A esas cifras hay que sumar que en los 40 partidos disputados (Torneo Paulista y el Brasileirao), marcó 125 goles y solo recibió 15. El promedio de anotaciones marcadas supera los 4 tantos por partido.



En agosto pasado, Corinthians inscribió su nombre en el Libro Guiness de los Récords al lograr 28 victorias consecutivas. Es un hecho inédito pues ningún otro club, de hombres o de mujeres, ha podido lograr una cifra similar. La anterior marca estuvo en poder del club galés The News Saints, con 26 victorias alcanzadas en el 2016.



Pese a estos números, el DT dice que no hay que confiarse. Siente respeto por los clubes a los que enfrentará en la primera fase del torneo: Ñañas, de Ecuador; América, de Colombia, y Libertad-Limpeño, de Paraguay, en el grupo C.



“Es uno de los grupos más fuertes junto con el A. Recogimos mucha información de todos nuestros rivales. Ñañas llegó a la final, juega en casa, será un equipo difícil. América juega muy bien, es un plantel muy táctico, conocemos a varias jugadoras. A Libertad lo conocemos bien, tiene jugadoras competitivas y guerreras. En el 2017, ellas defendían el título que al final lo ganamos, será un juego muy difícil”, detalló Arthur.



Dice que llegar al título de la Copa, si bien es el gran objetivo, hay que ir paso a paso. “El primer objetivo es pasar a los cuartos de final”.



Sus equipos son totalmente ofensivos, pero lo que destaca es que sus jugadoras saben cambiar de estrategias de acuerdo con el momento y al rival. “Las chicas están adaptadas a los cambios de sistemas que lo vamos practicando en los entrenamientos”.



Y, defensivamente, sus equipos son seguros y no pasan sustos. En la portería cuenta con Leticia Izidoro, que estuvo en el pasado Mundial de Francia, con la Selección de Brasil.



Otras seleccionadas nacionales son Erika y Timares, quien llegó después de la cita mundialista. Además, para encarar la Copa Libertadores, el club paulista contrató a Mónica, que formaba parte del club Palmeiras. “Nos reforzamos para este torneo con ella, que se acopló rápidamente a nuestro sistema de juego”.



Corinthians debutará mañana, a las 17:00, en el estadio Atahualpa. Su rival será Ñañas, vicecampeón nacional.



Hizo una invitación a la afición y a la prensa, “el fútbol femenino requiere del respaldo de todos. Los medios de comunicación nos ayudan a visibilizar el fútbol de las chicas, que necesita crecer más”.