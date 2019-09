Corinthians recibe al Independiente del Valle por Copa Sudamericana

LEA TAMBIÉN

El Corinthians buscará imponer en Sao Paulo su favoritismo contra el Independiente del Valle en el partido de ida de semifinales de la Copa Sudamericana. El cotejo está igualado 0-0 en el primer tiempo.

El 'Timao' intentará hacer valer el fortín de su estadio, el mundialista Arena Corinthians, en el que se mantiene invicto y apenas ha encajado un gol en los cuatro partidos disputados en la Sudamericana este año, contra un rival que todavía no ganó fuera de casa en el certamen.



A los 10' el balón infló las redes del arco local, en una acción que tuvo como protagonista a Christian Dájome. No obstante, tras la revisión del VAR, el tanto no subió al marcador por un fuera de juego. Lo curioso fue que los árbitros del cotejo se demoraron cerca de cinco minutos hasta tomar su decisión.



Conquistar la Copa Sudamericana por primera vez en su historia es el gran objetivo del Corinthians esta temporada y el aseguraría un lugar en la Libertadores de 2020. El equipo paulistano todavía no ha perdido en la competición, en la que suma cuatro victorias y cuatro empates.

Fin a la racha

Los brasileños llegan al partido tras perder por 1-0 el domingo contra el Fluminense en el último partido de la primera vuelta del Brasileirao, en un encuentro en el que el técnico Fabio Carrille preservó a varios titulares pensando en el partido continental.



Con la derrota, el Corinthians puso fin a una racha de diez jornadas sin perder y finalizó la primera mitad del campeonato en la quinta posición, a diez puntos del líder Flamengo.



Para la ida de las semifinales, Carrille recupera al lateral derecho Danilo Avelar y al central Manoel, quienes arrastraban problemas físicos. Clayson, baja el domingo por sanción, también volverá al equipo, así como el veterano delantero Vagner Love, quien empezó en el banquillo contra el 'Flu'.



“Necesitamos la victoria. Nuestro objetivo es conquistar los dos campeonatos (Brasileirao y Sudamericana). Faltan tres partidos para el título de la Sudamericana, un tiro más corto, pero estamos preparados y centrados ” , explicó el volante Gabriel en rueda de prensa.

Independiente, descansado

Por su parte, Independiente del Valle llega al partido descansado, tras no haber disputado ningún encuentro el pasado final de semana.



En su último partido, el miércoles pasado, el conjunto Negriazul perdió 2-0 en casa contra el líder del torneo ecuatoriano, el Macará, poniendo fin a tres victorias seguidas.



Independiente del Valle marcha en segunda posición a ocho puntos de Macará.



Los ecuatorianos intentarán buscar su primera victoria como visitantes en el torneo, en el que hasta ahora se valieron de su fortaleza como locales. De sus cuatro partidos fuera, el Independiente del Valle perdió tres y empató uno, un rendimiento que contrasta con las cuatro victorias en casa.



“Estamos con el equipo completo. Con muchas ganas de jugar este lindo partido. El rival es un equipo que juega muy bien, con el talento propio del jugador brasileño. Estamos trabajando para contrarrestar sus virtudes y proponer nuestras virtudes”, dijo ante la prensa el entrenador español de los Rayados del Valle, Miguel Ángel Ramírez.

El partido se disputará este miércoles a partir de las 19:30 y será dirigido por el uruguayo Leodán González, asistido en las bandas por sus compatriotas Richard Trinidad y Miguel Nievas.



La vuelta se disputará la semana que viene en Ecuador. El ganador de la semifinal se medirá en la gran final, el próximo 9 de noviembre en Asunción, ante el vencedor de la eliminatoria que disputan Colón de Santa Fe y Atlético Mineiro.

