Antonio Cordón se respaldará en la experiencia de Célico

Lo primero que hizo Antonio Cordón al asumir su cargo como director deportivo de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), fue llamar a Jorge Célico. Al español le interesaba conversar con él para ampliar más la información que había recibido de los directivos y de lo que investigó.

Célico le contó cómo fue el proceso de las formativas en los últimos años. También le dio un informe rápido sobre el desempeño de la Tri en los cinco amistosos que se disputaron después de la Copa América. Esa larga charla se produjo el 30 de diciembre.



La llegada de Cordón a la Ecuafútbol fue rápida. Francisco Egas, presidente del organismo, se contactó con él para conocer su disponibilidad.



“Francisco se contactó conmigo para saber si había la posibilidad de que trabajara con la FEF. Me gustó el proyecto deportivo y era algo que no había hecho nunca en mi carrera en el fútbol”, le dijo a este Diario el profesional ibérico.



La Ecuafútbol le asignó su primera tarea. Cordón será el encargado de aprobar y contratar al DT de la Selección. Él aseguró que ya tiene un perfil para el nuevo timonel, pero no será el único responsable de levantar el proyecto que la FEF tiene planificado.



“Conozco que el país está esperando un nombre urgente del DT para la Selección, pero a mí me gusta confiar en los grupos de trabajo y en las cosas buenas que hay y en las que van a llegar. El nuevo técnico se ­sumará a un proyecto con trabajadores de Ecuador”.



A Cordón le interesa un estratega que tenga una capacidad de adaptación. “El nuevo entrenador debe tener un ‘staff’ profesional y que tenga una capacidad de entender el fútbol de Sudamérica, el fútbol ecuatoriano, la afición y que juegue bien. En eso nos estamos enfocando”, dijo el nuevo Director Deportivo a EL COMERCIO.



Pero su prioridad será armar un proyecto duradero y con base sólida en el fútbol moderno. Quiere que las Selecciones tengan una identidad y que sea un plan a largo tiempo.



“Queremos poner los cimientos para que el proyecto sea estable y que sea perenne y dure muchos años. Queremos que se consolide y que Ecuador vaya creciendo en todos los sentidos”.



Sobre el plan estratégico, aseguró que respetará lo que se hizo bien. Buscará respaldarse en el trabajo y la experiencia de Célico, a quien calificó como uno de los precursores del nuevo fútbol del país.



“Célico fue la primera persona a la que llamé cuando asumí el cargo. Lo que consiguió con la Sub 20 ha sido fantástico y sobre eso iremos trabajando (...) Me interesa tenerlo cerca. Para mí será importante y es uno de mis deseos”, dijo Cordón, quien tiene previsto venir al país en los próximos días.



En sus planes está acompañar, al menos en uno o dos partidos, a la Selección Sub 23 que jugará el Panamericano en Colombia. Esto, después de llegar al país y tener una segunda reu­nión formal con la directiva de la Ecuafútbol.



“Me incorporo a lo largo de este mes a la Federación. Estaba trabajando en un Grupo chino y me tocó anticipar mi salida. Eso será también a lo largo de este mes. Pero mi intención es poder acompañar a la Selección, al menos en un partido, en Colombia”, dijo el director deportivo.



Él estará con el nuevo DT de la Tri comandando el proceso de eliminatorias. No le preocupa el corto tiempo antes del debut, sino el material humano con el que trabajará.



Biografía. Nació el 19 de diciembre de 1963 en Badajoz, España.



Trayectoria. Trabajó en el Villarreal como scout, entre el 2002 y 2004. Fue técnico del mismo club hasta convertirse en su Director Deportivo. En ese cargo llevó al ‘Submarino Amarillo’ a una semifinal de Champions League y a un subcampeonato de la Liga de España. Con el AS Mónaco logró llegar a semifinales de la Champions League.



Su último trabajo. Fue de CEO en el Hope Groupe de China, dueño del Parma, de Granada y de Chong­qing Lifan.