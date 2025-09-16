La Copa Libertadores y la Copa Sudamericana retornaron y dos equipos ecuatorianos estarán presente en los cuartos de final. Liga de Quito e Independiente del Valle son los únicos representantes del país en ambos torneos.

La escuadra universitaria es la única plantel de Ecuador en los cuartos de la Libertadores y buscará imponerse ante Sao Paulo. Por su parte, el cuadro rayado, bicampeón de la Sudamericana, encarna la esperanza tricolor en esta competición y se medirá a once Caldas.

Más noticias:

A partir del martes 16 de septiembre del 2025, la Libertadores empezó sus compromisos. En el caso de la Sudamericana, esta se lleva a cabo a partir del miércoles 17 de septiembre.

Dentro de la Copa Libertadores, todos los clubes -salvo Liga de Quito- son brasileros y argentinos. En el caso de la Copa Sudamericana, a IDV le acompañan elencos chilenos, argentinos, peruanos, colombianos, brasileros y bolivianos.

Liga de Quito, contra Sao Paulo en Casa Blanca para la ida de Copa Libertadores

El jueves 18 de septiembre, Liga de Quito recibirá a Sao Paulo (Brasil) en el Estadio Rodrigo Paz Delgado. La escuadra de Ponciano, campeona en 2008, viene de eliminar a Botafogo con Tiago Nunes como director técnico.

Sao Paulo, tricampeón, llega tras superar en penales a Atlético Nacional al empatar en sus partidos de ida y vuelta. El conjunto brasilero llegará a Quito comandado por Hernán Crespo como DT.

Independiente del Valle recibe al Once Caldas de Dayro Moreno

El miércoles 17 de septiembre, un día antes que Liga de Quito, Independiente del Valle se medirá con Once Caldas (Colombia). El equipo ecuatoriano enfrentará a un conjunto que cuenta con Dayro Moreno, máximo artillero del torneo con ocho goles.

Moreno representa el 40% de los goles de su equipo, mientras que James Aguirre lidera en vallas invictas con seis en once partidos. Pese a ello, los rayados arriban como líderes en su torneo local, mientras que los de Manizales lo hacen en la duodécima posición.

Los partidos de ida de los cuartos de final de Copa Libertadores

16/09: Vélez Sarsfield (ARG) vs. Racing Club (ARG)

17/09: River Plate (ARG) vs. Palmeiras (BRA)

18/09: Liga de Quito (ECU) vs. Sao Paulo (BRA)

18/09: Flamengo (BRA) vs. Estudiantes de La Plata (ARG)

Los partidos de ida de los cuartos de final de Copa Libertadores

16/09: Lanús (ARG) vs. Fluminense (BRA)

17/09: Bolívar (BOL) vs. Atlético Mineiro (BRA)

17/09: Independiente del Valle (ECU) vs. Once Caldas (COL)

18/09: Alianza Lima (PER) vs. Universidad de Chile (CHI)

Información Externa: LDU

No te pierdas D-Bate