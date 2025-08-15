La Copa Ecuador ya tiene a 12 equipos clasificados a los octavos de final, mientras que cuatro cupos se definirán en las próximas dos semanas de agosto en compromisos que prometen intensidad y sorpresas.

Hasta el momento, los octavos de final de la Copa Ecuador han visto cómo los grandes equipos de la Serie A se han impuesto a sus rivales de categorías inferiores, aunque los han tenido que bregar más de la cuenta para eliminarlos, incluso, recurriendo a la tanda de penales o a marcadores ajustados.

La Copa Ecuador tiene 12 clasificados a octavos

Uno de los primeros en sellar su boleto fue Liga de Quito, que en Riobamba igualó 1-1 con Olmedo en los 90 minutos y definió la serie desde el punto penal con un 5-3 a su favor.

San Antonio también hizo historia. El equipo imbabureño derrotó 1-0 a Manta en el Olímpico de Ibarra, en un partido cerrado que resolvió con un tanto solitario. Aucas, por su parte, sufrió para eliminar a Ecuagenera en Gualaceo. El 0-0 en el tiempo reglamentario llevó la llave a los penales, donde los orientales se impusieron 5-4.

En Baños, Deportivo Cuenca cumplió con su favoritismo y venció 2-0 a Baños Ciudad de Fuego. Emelec, en cambio, tuvo una noche mucho más complicada en Quito ante Miguel Iturralde. Los locales se adelantaron en el primer tiempo, pero los azules empataron en la segunda mitad y ganaron 5-4 en la tanda de penales, asegurando su pase.

Guayaquil City fue contundente en el estadio Christian Benítez, superando 3-1 a Mushuc Runa. Este equipo atraviesa un pésimo momento en la Liga Pro y también está en desventaja en la Copa Sudamericana ante Independiente del Valle. En la Copa Ecuador, le ganó 1-0 a Imbabura en Ibarra y avanzó sin apuros.

Una de las grandes sorpresas fue la de Gualaceo, que dejó en el camino a Vinotinto con un 2-1. En tanto, Universidad Católica superó 1-0 a Río Aguarico en Ibarra. Otra campanada la dio La Cantera de Pastaza, que eliminó a Libertad 2-1 en penales, tras un 0-0 en el tiempo reglamentario.

El vigente campeón, El Nacional, demostró autoridad y goleó 3-0 a 22 de Julio en Esmeraldas, confirmando su candidatura a revalidar el título.

Con estos resultados, de los 12 clasificados a octavos, siete pertenecen a la Serie A, tres a la Serie B y dos a la Segunda Categoría.

Ocho por cuatro cupos

Los cuatro cupos restantes se resolverán en duelos que ya generan expectativa, especialmente al que involucra a Barcelona SC:

Leones del Norte vs. Orense en Otavalo, aunque existe la posibilidad de que se juegue en Ibarra.

en Otavalo, aunque existe la posibilidad de que se juegue en Ibarra. Liga de Portoviejo vs. Macará en el Reales Tamarindos.

en el Reales Tamarindos. 9 de Octubre vs. Técnico Universitario en una sede por definir.

en una sede por definir. Cuenca Juniors vs. Barcelona SC en el Alejandro Serrano.

Estos compromisos, que se disputarán en los próximos días, completarán el cuadro de octavos de final y podrían traer más sorpresas, como ha sido la tónica de esta Copa Ecuador.

