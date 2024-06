Los aficionados de la Selección de México consideran que a su equipo le falta talento para ser uno de los protagonistas de la Copa América 2024, que se está realizando en Estados Unidos.

Antonio es obrero; salió temprano de trabajar para ver el segundo partido de la selección en la Copa América, en el SoFi Stadium de Los Angeles, California.

El ambiente de la Alameda, en el centro de la capital, lució desangelado este día, algo que se repitió en otros sitios de la urbe, donde la Copa América ha despertado poco interés, a pesar de que México comenzó con triunfo, 1-0 sobre Jamaica, en la primera fecha del grupo B.

El obrero fue uno de los pocos en varias cuadras que mostró la camiseta de la selección, aunque dijo desconfiar del equipo por el poco talento de los jugadores.

“Falta talento y que los jóvenes le echen ganas porque sólo le echan un poco y luego se desaniman y así no se puede”, aseveró.

No hay confianza en México

Otro fiel a la selección en el centro de la ciudad fue Julio, un estudiante, quien repitió la falta de confianza en el tri “Creo que a Venezuela se le puede ganar porque no lo considero una potencia en el fútbol, pero con otros no sé si pueda. No sé ni quiénes juegan, quizá con jugadores con más talento sería otra cosa”, subrayó.

Maya Colín celebró que su salida del restaurante de la colonia Condesa donde trabaja de camarera haya sido casi dos horas antes del encuentro contra los venezolanos porque es una seguidora de los Pumas UNAM y admira al seleccionador Jaime Lozano, quien en la década pasada fue un jugador emblemático del cuadro universitario de la Liga Mx.

“Qué lo dejen trabajar; acaba de renovar al equipo y ya quieren que le gane a Argentina y Brasil. No es justo eso, los comentaristas, en su afán de crear polémica, siempre van a la contraria”, expresó.

En su presentación en el certamen el pasado sábado el llamado ‘Tri’ venció a Jamaica por 1-0, partido en el que perdieron a su capitán Edson Álvarez, quien sufrió un desgarre muscular que lo dejó fuera del torneo.

“Es el capitán, pero tampoco es Messi; sin él se puede seguir adelante”, consideró en la colonia Roma el vendedor de frutas, Naín Álvarez, quien lleva en su carrito la foto de algunos futbolistas, los retirados Hugo Sánchez y Rafael Márquez, entre ellos.

La selección mexicana, que forma parte del grupo B, cerrará su participación en la primera fase el próximo domingo cuando se mida a Ecuador en el State Farm Stadium en Glendale, Arizona.

La más reciente ocasión en que México asistió a este torneo fue en la Copa América Centenario, en la que lo eliminó Chile por un 7-0 en cuartos de final.