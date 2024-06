La Copa América Estados Unidos 2024 sigue su marcha en medio de un inclemente clima. El martes 25 de junio el turno fue para que Canadá y Perú se enfrenten en la segunda fecha del grupo B.

El marcador le favoreció a Canadá por 1-0 con un tanto de Jonathan David. Este resultado abrió a los norteamericanos la opción cierta de ser uno de los dos clasificados a los cuartos de final de la Copa América, junto a la favorita Argentina.

Pero este partido de la Copa América dejó un momento dramático protagonizado por el guatemalteco Humberto Panjoj, segundo asistente, que cayó desmayado poco antes del fin del primer tiempo en medio de un intenso calor que rondó los 40 grados en el Children’s Mercy Park, de Kansas City.

El asistente, que estuvo bajo el rayo del sol durante todo el primer tiempo, se desplomó, boca abajo, sobre el césped, durante el tiempo añadido.

El portero titular de Canadá, Maxime Crépeau, fue el primero que corrió a asistir al asistente y a pedir la entrada de los equipos médicos.

Varios minutos después, las asistencias se llevaban a Panjoj en camilla. Su lugar tuvo que ser tomado de inmediato por el ecuatoriano Ricardo Baren.

Las previsiones daban para la hora del partido una temperatura de 36 grados centígrados, con una sensación térmica de hasta 40 grados.

Jorge Fossati creen en clasificar con Perú

El seleccionador de Perú, el uruguayo Jorge Fossati, aseguró, tras caer derrotado ante Canadá por 0-1 en Kansas City que la Blanquirroja sigue con posibilidades de clasificar para los cuartos de final de la Copa América.

“Pase lo que pase hoy en el partido entre Argentina y Chile, nosotros seguimos con posibilidades de clasificar y eso es lo que vamos a buscar frente a Argentina, sin ninguna duda”, afirmó en rueda de prensa Fossati.

A la espera del resultado del partido entre Argentina y Chile que cierra la segunda jornada del Grupo A, la Albiceleste y Canadá lideran con tres puntos, mientras que peruanos y chilenos yacen en el fondo con uno.

En su análisis del partido, el seleccionador de Perú lamentó la expulsión en el minuto 59 de su central Miguel Araujo, que en su opinión marcó un antes y un después.

“Me parece que Perú dominó el partido. Pecamos por no convertir, eso pasó en 60 minutos”, evaluó Fossati.

“El resultado me pega fuerte, no porque pensara que íbamos a encontrar un rival fácil, me pega fuerte por la muy buena actuación que tuvo Perú y esa desgraciada expulsión”, manifestó.

Para Fossati, Perú le creó “más problemas a Canadá que la propia Argentina” en la jornada inaugural, cuando la Albiceleste se impuso por 2-0.

“Creo que supimos atacar por dónde más les dolía”, afirmó.

Fossati matizó el decepcionante momento al afirmar que “con actuaciones así el futuro siempre es venturoso”.

