La convocatoria de Antonio Valencia a la selección ecuatoriana depende del DT Gustavo Alfaro, según Francisco Egas

Francisco Egas, presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, descartó que la ausencia de Antonio Valencia en la convocatoria para el microciclo de marzo de 2021 de la selección ecuatoriana, se deba a las discrepancias entre él y el deportista.

El 'Toño', quien se destaca en el Querétaro de México, no fue llamado para el partido amistoso contra Bolivia, de este 29 de marzo. Valencia no ha sido incluido en ningún llamado de la Tricolor desde la Copa América 2019, cuando fue uno de los supuestos involucrados en el caso de indisciplina de los futbolistas, denominado "Piso 19".



El jugador, que fue suspendido indefinidamente, en mayo del 2020 calificó a Egas como "una mala persona". También acusó al presidente de la FEF de dañar "la imagen de los jugadores".



Meses antes de esa declaración, Egas descartó la posibilidad de que la FEF organice un partido especial para que Valencia realice su partido 100 con la Tri. Al momento suma 99 juegos oficiales con el equipo nacional.



Egas, en una entrevista con Radio La Red, indicó que el DT Gustavo Alfaro elige a los jugadores que integrarán la Tri y él no ha dado ninguna sugerencia para que se descarte o se convoque algún futbolista.



​"No tengo nada que ver en las convocatorias de la selección, cualquier problema personal (con Antonio Valencia) no puede perjudicar un llamado. La Selección tiene un código de comportamiento muy estricto, Alfaro es muy hábil para manejar estos grupos humanos", mencionó el directivo.



Egas también se refirió al llamado al mediocampista nacionalizado Damián Díaz, de quien analizó como un futbolista que aporta y cuenta con la madurez necesaria para la Tricolor.