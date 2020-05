La continuidad del ecuatoriano 'Kike' Saverio en el FC Barcelona está en duda

LEA TAMBIÉN

El futuro del ecuatoriano Enrique Saverio es incierto. El extremo tricolor pudiera salir del FC Barcelona este 30 de junio, cuando termine su contrato. Así lo dio a conocer el diario español Sport, que además recoge información sobre otros cuatro futbolistas de la filial del cuadro culé que quedarían libres al cierre de la temporada.

La paralización del campeonato por la pandemia del covid-19 y la posible reestructuración de la competencia, sería determinante en torno al futuro de los juveniles. Es posible que no alcancen a terminar la temporada, por la fecha límite de vinculación con el club.

"El play-off exprés de ascenso a Segunda A, en el que está inmerso el Barça B, continúa sumando incertidumbres y puede afectar de pleno a los jugadores que terminan contrato este 30 de junio, pues se da casi por seguro que la disputa de los partidos se irán más allá de esta fecha", dice el rotativo español.

En la lista de jugadores que saldrían del cuadro catalán estaría el tricolor Saverio, los goleros Lazar Carevic y Sergi Puig; el lateral Guillem Jaime y el central Chumi.

Según el diario, en su versión digital, las negociaciones con 'Kike' Saverio aún no se han consolidado. No hay consenso entre las partes y eso habría dificultado una posible renovación.



"Con Kike Saverio no se está llegando a un acuerdo. Las posturas están alejadas y ahora mismo, las negociaciones están estancadas, por lo que sería uno de los futbolistas que quedaría libre el 30 de junio", publica el diario ibérico.