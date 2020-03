La Conmebol confirmó los horarios y fechas de los partidos de la Tricolor, en la Copa América 2020

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La Conmebol confirmó a través de un comunicado los horarios, sedes y fechas en las que actuará Ecuador en la Copa América 2020. El equipo nacional tiene previsto su debut el sábado 13 de enero frente a Colombia, en el estadio El Campín de Bogotá.

La Tricolor compartirá el Grupo B del torneo continental junto al equipo local, Venezuela, Brasil, Perú y el invitado Catar. La primera fase se jugará en una modalidad todos contra todos y los cuatro mejores de cada llave avanzarán a la siguiente ronda.

La Conmebol designó a Argentina como la segunda sede y en su grupo están ubicados Uruguay, Paraguay, Bolivia, Chile y el segundo invitado Australia.

Así quedaron los horarios y las sedes de Ecuador para el torneo continental:

Colombia vs. Ecuador

Fecha: sábado 13 de junio, 20:00

Estadio: El Campín, Bogotá



Ecuador vs. Catar

Fecha: viernes 18 de junio, 17:00

Estadio: El Campín, Bogotá



Venezuela vs. Ecuador

Fecha: lunes 22 de junio, 20:00

Estadio: El Campín, Bogotá



Ecuador vs. Perú

Fecha: sábado 27 de junio, 17:00

Estadio: Atanasio Girardot, Medellín



Ecuador vs. Brasil

Fecha: miércoles 1 de julio, 20:00

Estadio: El Campín, Bogotá.