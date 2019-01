La Comisión de Fútbol seguirá al frente de Liga de Quito por cinco años más

LEA TAMBIÉN

La Asamblea General Ordinaria de Socios de Liga Deportiva Universitaria aprobó este 24 de enero del 2019 la continuidad de la Comisión de Fútbol.

Así, el organismo que actualmente integran Esteban y Rodrigo Paz, continuará por cinco años más al frente de la administración del equipo profesional, las divisiones formativas y el estadio Casa Blanca.

La cita se inició cerca de las 18:00 y se instaló con 80 socios. Posteriormente, llegaron más afiliados para conocer y resolver la continuidad de la Comisión.

Este punto no constaba en el orden del día de la reunión. Por ello, se reformuló la agenda y se incluyó este tema.



Hubo una moción para que esta Comisión siga al frente solo por cuatro años. Pero esta petición, que la hizo Esteban Santos, finalmente no pasó. Santos fue presidente del club azucena.



La continuidad del ente, que ahora se denominará Comisión Especial de Fútbol, se aprobó con 111 votos a favor y 28 en contra. No hubo abstenciones. El socio Fabián Burbano detalló que este fue uno de los puntos más discutidos en la reunión. Él se retiró a la mitad de la Asamblea.

Además, Guillermo Romero presentó su informe de labores y fue posesionado como presidente del Directorio del club por cuatro años más gracias a los comicios que ganó en las elecciones del 2018.



En las afueras del Portal de Liga, donde se realizó la Asamblea, hubo presencia de aficionados. En la avenida Amazonas se apostaron un grupo de hinchas, identificados con la Muerte Blanca, para apoyar la continuidad de los Paz.



También hubo resguardo policial desde antes de la Asamblea para evitar que los hinchas ingresaran al lugar como ocurrió la semana pasada.

Con la aprobación de la carta compromiso, la Comisión buscó establecer un poder para formalizar su administración.



Con este pacto, Esteban Paz -presidente de la Comisión Ejecutiva e integrante de la Comisión de Fútbol- expresó que podrá continuar con la firma de patrocinios para el equipo albo que este año disputará la Copa Libertadores, la Copa Ecuador y defenderá el título ecuatoriano alcanzado en el 2018.







